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強冷空氣「小雪」報到大降溫　2波鋒面！雨最多時間曝

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

▲張承傳表示，下周一有另波較強冷空氣，比周四、周五這波更強。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

強冷空氣11/22「小雪」南下！氣象專家吳德榮提醒，未來有兩波鋒面，下周一、下周二的第二波冷空氣很強，強度很接近但稍弱於「大陸冷氣團」，未來模擬是否會再調強，應持續觀察。中央氣象局預報員張承傳表示，周三晚間到周四白天是本周水氣較多的時間。

氣象局觀測，今天（15日）清晨全台最低溫出現在新竹縣峨眉、苗栗縣頭屋的13.5度。張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今、周二東北季風減弱、水氣較少，各地多雲到晴，東半部和大台北地區有零星短暫雨；溫度部分，各地早晚低溫17至20度，北部、宜蘭、花蓮白天高溫23至26度，其他地區27至30度，周二高溫會再高一點。

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張承傳說，周三水氣稍增多，北部、東半部下雨機率提高，中南部山區也有局部降雨，周三偏晚上到周四白天是本周水氣較多的時間，周四東北季風增強，北部、東半部和中部山區有雨，周五水氣減少；周四、周五北部高溫降到21至24度，低溫估17、18度，周六、周日溫度有機會再回升。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳表示，下周一有另波較強冷空氣，比周四、周五這波更強、低溫再低一些，至於實際冷空氣強度還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日起至周三氣溫逐日略回升，今西晴、東偶雨，北台舒適、中南部微熱、各地早晚涼；周二東半部有局部短暫雨，華南有鬆散的中層雲移入，北部雲量稍增，中南部晴時多雲；周三晚鋒面接近，北部、東半部轉有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，周四、周五鋒面通過及東北季風南下，冷空氣很弱，北台稍轉涼，其他地區氣溫變化很小，周四北、東有雨，周五北部漸好轉，東半部仍有局部短暫雨；周六起至周日白天，東北季風減弱，白天氣溫回升，西晴東偶雨。

吳德榮提醒，周日晚另一波鋒面接近，下周一、下周二鋒面通過及冷空氣南下，天氣明顯轉冷，強度很接近但稍弱於大陸冷氣團；未來模擬是否會再調強？而成為入秋第二波大陸冷氣團，有不確定性，應繼續觀察。

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