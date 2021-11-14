宜蘭5.3地震是「上個月的餘震」！氣象局：恐再有規模4餘震

記者楊庭蒝／綜合報導

台灣14日晚間9點5分發生芮氏規模5.3地震，震央位在宜蘭縣近海深67km，北部地區最大震度來到3級，中央氣象局也在晚間的記者會上表示，此次的地震推測是10月24號地震的餘震，不排除在未來一周內還會有地震發生。

▲台灣14日晚間9時5分發生規模5.3地震。（圖／中央氣象局）

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中央氣象局地震測報中心技正林昭儀解釋，今晚的地震是屬於板塊隱沒型的地震，是菲律賓板塊向北隱沒到歐亞大陸板塊所引起的地震，初步判斷是10月24號規模6.5地震的餘震，因為震源深度與位置相當接近，在未來的一周內可能還會有震度3到4級的地震發生。

詳細地震報告如下：

發震時間：110年11月14日21時05分15秒

震央位置：北緯24.58° 東經121.94°

震源深度：66.7公里

芮氏規模：5.3

相對位置：宜蘭縣政府東南方 24.6 公里 (位於宜蘭縣近海)

各地震度級：

● 宜蘭縣地區最大震度3級

3級：武塔、冬山、宜蘭市、內城、牛鬥、南山、南澳

2級：蘇澳、頭城、澳花、大同

● 新北市地區最大震度3級

3級：烏來、新店、淡水

2級：五分山、五股、新北市

1級：雙溪、三貂角、石門、萬里

● 臺北市地區最大震度3級

3級：信義區

2級：臺北市

1級：木柵、陽明山

● 臺中市地區最大震度3級

3級：德基

2級：梨山

1級：烏石坑、大甲、臺中市、霧峰、梧棲

● 桃園市地區最大震度3級

3級：桃園市、新屋

2級：三光、中壢

● 花蓮縣地區最大震度2級

2級：和平、太魯閣、西寶、花蓮市、鹽寮

1級：秀林、銅門、水璉、西林、磯崎、紅葉、光復

● 新竹縣地區最大震度2級

2級：關西、五峰、峨眉、竹東

1級：竹北市

● 南投縣地區最大震度2級

2級：合歡山、日月潭、信義鄉

1級：奧萬大、國姓、名間、竹山、玉山、南投市、埔里

● 苗栗縣地區最大震度2級

2級：南庄、苗栗市、竹南

1級：鯉魚潭、三義

● 雲林縣地區最大震度2級

2級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、四湖

1級：麥寮、水林

● 嘉義縣地區最大震度2級

2級：番路

1級：阿里山、民雄、太保市、義竹

● 新竹市地區最大震度2級

2級：新竹市

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：大城

1級：彰化市、員林

● 基隆市地區最大震度1級

1級：基隆市

● 臺東縣地區最大震度1級

1級：成功、利稻、東河

● 嘉義市地區最大震度1級

1級：嘉義市

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