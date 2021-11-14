宜蘭5.3地震是「上個月的餘震」！氣象局：恐再有規模4餘震

記者楊庭蒝／綜合報導
台灣14日晚間9點5分發生芮氏規模5.3地震，震央位在宜蘭縣近海深67km，北部地區最大震度來到3級，中央氣象局也在晚間的記者會上表示，此次的地震推測是10月24號地震的餘震，不排除在未來一周內還會有地震發生。
▲台灣14日晚間9時5分發生規模5.3地震。（圖／中央氣象局）
中央氣象局地震測報中心技正林昭儀解釋，今晚的地震是屬於板塊隱沒型的地震，是菲律賓板塊向北隱沒到歐亞大陸板塊所引起的地震，初步判斷是10月24號規模6.5地震的餘震，因為震源深度與位置相當接近，在未來的一周內可能還會有震度3到4級的地震發生。
詳細地震報告如下：
發震時間：110年11月14日21時05分15秒
震央位置：北緯24.58° 東經121.94°
震源深度：66.7公里
芮氏規模：5.3
相對位置：宜蘭縣政府東南方 24.6 公里 (位於宜蘭縣近海)
各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：武塔、冬山、宜蘭市、內城、牛鬥、南山、南澳
2級：蘇澳、頭城、澳花、大同
● 新北市地區最大震度3級
3級：烏來、新店、淡水
2級：五分山、五股、新北市
1級：雙溪、三貂角、石門、萬里
● 臺北市地區最大震度3級
3級：信義區
2級：臺北市
1級：木柵、陽明山
● 臺中市地區最大震度3級
3級：德基
2級：梨山
1級：烏石坑、大甲、臺中市、霧峰、梧棲
● 桃園市地區最大震度3級
3級：桃園市、新屋
2級：三光、中壢
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：和平、太魯閣、西寶、花蓮市、鹽寮
1級：秀林、銅門、水璉、西林、磯崎、紅葉、光復
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：關西、五峰、峨眉、竹東
1級：竹北市
● 南投縣地區最大震度2級
2級：合歡山、日月潭、信義鄉
1級：奧萬大、國姓、名間、竹山、玉山、南投市、埔里
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：南庄、苗栗市、竹南
1級：鯉魚潭、三義
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、四湖
1級：麥寮、水林
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：番路
1級：阿里山、民雄、太保市、義竹
● 新竹市地區最大震度2級
2級：新竹市
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：大城
1級：彰化市、員林
● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：成功、利稻、東河
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
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