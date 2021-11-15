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氣溫回暖到這天！下半周天氣「兩段式變化」　先濕後冷時程出爐

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天東北季風稍減弱，白天氣溫稍回升。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（15日）水氣偏少，各地大多為多雲到晴、穩定的天氣。中央氣象局表示，因東北季風稍減弱，白天氣溫稍回升，但中南部日夜溫差大；另外，周三開始，華南水氣移入，北部、東半部地區及中南部山區降雨機率增，到了周四東北季風增強，周五至下周日北台灣天氣將轉涼，其他地區早晚也會轉涼。

氣象局指出，今天水氣偏少，各地大多為多雲到晴、穩定的天氣，僅東半部及大台北地區偶有零星短暫雨；溫度方面，東北季風稍減弱，白天氣溫稍回升，北部及宜花高溫23至26度，中南部及台東高溫27至29度，各地早晚天氣仍涼，各地低溫17至20度，中南部日夜溫差大，提醒民眾視溫度變化適時增減衣物。

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▲一圖看懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

▲一圖看懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

氣象局透露，周二（16日）各地大多為多雲到晴、穩定的天氣，僅東半部及大台北地區偶有零星短暫雨；溫度方面，白天氣溫稍回升，北部及宜花高溫25至27度，中南部及台東高溫28至30度，各地早晚天氣仍涼，各地低溫約18至21度，中南部日夜溫差大。

周三華南水氣移入，水氣增加，北部、東半部地區及中南部山區降雨機率增，其他地區雲量也增多；如果華南水氣較多，降雨區域不排除會再擴大。到了周四，東北季風增強，周五至下周日（19日至21日）東北季風影響，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦轉涼；北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

另外，氣象局提醒，22日至24日受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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