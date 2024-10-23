麥當勞「獵人盲卡包」3小時全數售完！月底還有1限量品只送不賣

▲麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》推出限量盲卡包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞與《HUNTER×HUNTER獵人》聯名活動今（23）日正式開跑，其中，限量30萬包的《獵人》盲卡包原預計販售至11月12日，結果僅開賣3小時全門市已全部完售。對此，業者表示：「全台餐廳已於下午2點左右全數售罄，再次感謝全台獵人迷的支持。」

▲《獵人》盲卡包3小時全賣光。

麥當勞「《獵人》角色盲卡包」全台限量30萬包，只要購買任一餐點加價89元即可獲得，每包內含4張隨機角色卡，一共有24款經典人物再加上1款極限量「隱藏版」，今日11點準時開搶，限門市排隊購買，每筆消費限購20份，不過短短僅開賣3小時全台麥當勞門市已全數售罄。

對此，業者表示：「麥當勞感謝顧客對「《獵人》角色盲卡包」的熱愛，全台餐廳已於下午2點左右全數售罄，再次感謝全台獵人迷的支持。」

沒有搶到盲卡包的鐵粉也別灰心，10月30日起至11月19日還有只送不賣的「《獵人》BOOK牌」可蒐集，期間只要購買麥當勞分享盒加點指定飲品買1送1或歡樂送購買分享餐，即可獲得「《獵人》BOOK牌」，全台限量19萬組，送完為止。

▲麥當勞門市湧進滿滿搶買《獵人》盲卡包人潮。（圖／記者蕭筠攝）

《ETtoday新聞雲》今日一早直擊麥當勞台北光復店，搶買盲卡包人流從門口排至轉角，頭香蘇小姐表示自己是從桃園過來辦事，順便幫鐵粉同事一起買盲卡包，大概7點多就到門市排隊，自己雖不是超級鐵粉，但從5、6年級就在看《獵人》，最希望抽中貓女尼飛比特。

一位上班族許先生則透露自己從高中就是獵人迷，「滿開心有這個活動。」角色最愛西索，今天預計要買20包，其中自己要入手10包，更笑稱如果沒有抽中西索會想繼續來買，若是同事有抽中「用求的也要求來。」