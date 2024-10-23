美國麥當勞漢堡遭大腸桿菌污染　台灣業者急聲明：食材來源不同

▲美國麥當勞四盎司牛肉堡疑爆大腸桿菌。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）22日發布食品安全警報，指連鎖速食店麥當勞的四盎司牛肉堡恐與「大腸桿菌」疫情爆發有關，目前49個相關病例中，已有10人住院治療、1人死亡。對此，台灣麥當勞稍早發出最新聲明，強調台灣四盎司牛肉堡使用原料來源皆與美國不同，消費者可安心食用。

根據CNN報導，美國CDC表示，有10個州通報49個相關病例，已有10人住院治療，其中包括1名患有溶血性尿毒症綜合症（hemolytic uremic syndrome）的兒童，這是大腸桿菌感染後可能出現的嚴重併發症，目前已有1名年長病患死亡。

CDC指出，大多數病例集中在科羅拉多州和內布拉斯加州，多數患者指出，在發病前曾食用麥當勞的四盎司牛肉堡。美國食品和藥物管理局（FDA）審查的資料顯示，切片洋蔥可能是污染的主要來源，目前麥當勞已停止在數個州使用切片洋蔥和四盎司牛肉餅，這些牛肉餅僅用於四盎司牛肉堡，而切片洋蔥主要用於四盎司牛肉堡，並非其他產品。

針對台灣是否有使用其相關食材，台灣麥當勞表示：「台灣麥當勞四盎司牛肉堡所使用的切絲洋蔥，原料由紐西蘭進口，牛肉餅原料則來自巴拉圭及紐澳，來源皆與美國不同；同時，根據供應商自主檢驗報告，確認原料均符合相關標準，敬請顧客安心食用。」