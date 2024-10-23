直擊／麥當勞「獵人盲卡」開賣排爆！頭香桃園衝台北：7點半就到

▲麥當勞開賣獵人聯名排隊人潮。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞找來日本經典動漫《HUNTER×HUNTER獵人》合作推出一系列聯名，包括限量角色卡片、主題撲克牌及限定包裝，活動開跑前雖因部分網紅搶先開箱失言而遭炎上，但今（23）日正式開賣仍湧現排隊人潮，麥當勞台北光復餐廳頭香是一名住桃園的蘇小姐，透露自己7點半就到，預計要買60包盲卡包回家。

▲麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》。（圖／業者提供）

「麥當勞 X HUNTER獵人」聯名即日起至11月19日限時開跑，一共推出8款期間限定聯名包裝，用完為止；至11月12日前只要購買任一餐點加價89元還可獲得「《獵人》角色盲卡包」，每包內含4張隨機角色卡，一共有24款各式經典人物及1款極限量「隱藏版」，全台限量30萬包，限門市購買，每筆消費限購20份。

▲獵人迷排隊搶買盲卡包。（圖／記者蕭筠攝）

《ETtoday新聞雲》稍早直擊麥當勞台北光復店，搶買盲卡包人流從門口排至轉角，頭香蘇小姐表示自己是從桃園過來辦事，順便幫鐵粉同事一起買盲卡包，大概7點多就到門市排隊，自己雖不是超級鐵粉，但從5、6年級就在看《獵人》，最希望抽中貓女尼飛比特。

一位上班族許先生則透露自己從高中就是獵人迷，「滿開心有這個活動。」角色最愛西索，今天預計要買20包，其中自己要入手10包，更笑稱如果沒有抽中西索會想繼續來買，若是同事有抽中「用求的也要求來。」

麥當勞首度聯名獵人，尚未上市就有多位網紅於網上紛紛曬出全套卡包開箱文，其中，展榮卻在影片中說：「這個卡通我知道。」引來大批獵人鐵粉不滿怒轟「這是動漫不是卡通」，還有不少網紅稱「抱歉我真的沒在看動漫」、「誰是小傑啊」等，讓整起活動遭到炎上。