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每塊只要33元！拿坡里「咔啦腿排桶下殺199元」限時9天吃

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里炸雞桶限時下殺57折。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

萬聖節即將到來，速食品牌「拿坡里」特意祭出限時9天「炸雞桶下殺57折」優惠，爽吃6塊咔拉腿排只要199元，10月23日起於全台12門市限定開跑。

全台12家拿坡里炸雞專賣店祭出「6塊咔啦腿排桶下殺199元」限定優惠，較原價打出57折折扣，換算下來，平均每塊炸雞只要33元，10月23日起至10月31日限時開吃；「6塊咔啦腿排桶」是選用帶骨雞腿排經過醃製後，再裹上獨家義式炸雞粉現點現炸，肉質鮮嫩多汁。

▲▼必勝客推「尖叫自由點」限時優惠。（圖／業者提供）

▲必勝客推「尖叫自由點」限時優惠。

另，必勝客也首度推出「尖叫自由點」限時優惠，其中「個人超值自由點」只要99元就能吃到雙層美式臘腸、夏威夷個人比薩或香脆起司咔滋餅，搭配人氣副食3選1、飲料2選1，即日起至11月1日平日中午11時至下午2時於PK APP開搶。

還有「個人豪華自由點」，主餐開放波隆那牛肉紙包筆管麵、奶油雞腿排紙包筆管麵或小比薩任選，搭配副食+飲料只要199元；以及「雙人超值自由點」，299元能吃到日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、夏威夷等經典口味大比薩+副食+飲料，即日起至11月1日平日不限時段都能用，PK APP限定。

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