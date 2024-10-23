麥當勞「獵人盲卡包」今11點開賣！設專屬櫃檯販售　3通道不能買

▲麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》。（圖／業者提供）

文／中央社

麥當勞今天起聯名動漫獵人推出全新包裝外，也將推出限量30萬包的盲卡包，還尚未開賣就引發外界熱議。麥當勞今天指出，為了避免影響交通跟顧客安全，將只在專屬櫃檯販售。

台灣麥當勞今天起與日本動漫HUNTER×HUNTER獵人首度聯名合作，除了將在今天起推出8款期間限定的聯名包裝外，也將在今天上午11時起限定販售30萬包的獵人角色盲卡包。

日前麥當勞因寄送給許悅、展榮等原本非獵人粉絲的網紅，導致活動還沒開始就遭炎上，引發網友討論，為了避免今天搶購人潮造成排隊亂象，麥當勞今天上午宣布，為公平起見，並避免影響交通及維護顧客安全，將僅於各麥當勞餐廳「獵人盲卡銷售專用櫃檯」販售，得來速、自助點餐機及歡樂送不開放購買。

▲麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》。（圖／業者提供）

麥當勞說，有意購買的顧客，請至預排區，依動線及餐廳人員引導排隊，任一食物加新台幣89元，即可購買「獵人角色盲卡包」，每筆消費限購20份。

麥當勞指出，30日起購買麥當勞分享盒加點指定飲品買一送一或歡樂送購買分享餐，即可獲得全台限量19萬組的「獵人BOOK牌」，以貪婪之島篇為主題所打造的撲克牌，為麥當勞熱血動漫祭聯名限定版本。

肯德基近期則是推出胡椒餅蛋撻搶客；頂呱呱則首次推出馬鈴薯波浪薯條，希望吸引消費者青睞。