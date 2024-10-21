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《獵人》盲卡包被炎上！麥當勞送100套收藏冊　活動辦法曝光

▲▼麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》。（圖／業者提供）

▲麥當勞送出100套獵人卡片收藏冊。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞找來日本經典動漫《HUNTER×HUNTER獵人》合作推出一系列限定聯名，不料近日多位網紅搶先曝光全套卡包，開箱文卻稱「沒在看動漫」，讓活動尚未開跑就遭大批鐵粉炎上，引發風波。對此，業者宣布祭出抽獎活動，稍早於社群平台公開活動辦法，預計送出100套獵人卡片收藏冊。

麥當勞稍早於臉書粉專發出最新公告表示將送出100套獵人卡片收藏冊，只要於官方臉書粉專、Threads留言即可參加抽獎，業者表示：「為滿足喜愛獵人的廣大粉絲，特別規劃抽獎機制， 凡參與活動者，就有機會獲得「《獵人》卡片收藏冊」，活動共將抽出100名得主 (FB官方粉絲團50名、Threads50名)，感謝粉絲對於此次合作的支持與回饋。」

麥當勞首度聯名獵人，尚未上市就有多位網紅於網上紛紛曬出全套卡包開箱文，其中，展榮卻在影片中說：「這個卡通我知道。」引來大批獵人鐵粉不滿怒轟「這是動漫不是卡通」，還有不少網紅稱「抱歉我真的沒在看動漫」、「誰是小傑啊」等，讓整起活動遭到炎上。

▲▼麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》。（圖／業者提供）

▲麥當勞聯名《HUNTER×HUNTER獵人》。（圖／業者提供）

「麥當勞 X HUNTER獵人」聯名預計從10月23日起至11月19日推出8款期間限定聯名包裝，用完為止；至11月12日前只要購買任一餐點加價89元還可獲得「《獵人》角色盲卡包」，每包內含4張隨機角色卡，一共有24款各式經典人物及1款極限量「隱藏版」，全台限量30萬包。

此外，10月30日起至11月19日期間凡購買麥當勞分享盒加點指定飲品買1送1或歡樂送購買分享餐，則可獲得「《獵人》BOOK牌」，全台限量19萬組，送完為止。

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