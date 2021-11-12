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開箱！MSI微星三創旗艦館升級　JOJO啾啾帶逛亮點搶先看

▲MSI微星三創旗艦館升級登場，跟著特派員JOJO啾啾一起開箱，亮點搶先看！（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

歷經一個多月的改裝，MSI微星三創旗艦館重新開幕了！占地近30坪的空間，以潔淨白為主體設計，俐落裝潢搭配柔和照明，建構出都會簡約質感，展現科技與美學完美融合的風貌，現在就跟著特派員JOJO啾啾一起開箱，亮點搶先看！

▲MSI微星三創旗艦館升級登場。（圖／微星科技提供）

▲重新開幕的MSI三創旗艦館以潔淨白為主體設計。（圖／微星科技提供）

MSI微星三創旗艦館，不僅購物環境再升級，還有最新產品，包括筆電、主機、螢幕、周邊商品等可以搶先體驗。像是全店最貴筆電、價格破10萬的夢幻電競機皇GE66 Raider，以鋁合金材質機身，搭配鈦銀金屬切邊處理，掌托處配置橫幅的Mystic Light bar，可顯示多達1670萬種色彩，能設定個人風格的燈光效果；除了外型搶眼，效能更不妥協！採用頂級規格、最高階第11代Intel® Core™ i9處理器，搭載RTX 3080獨立顯示卡，堪稱科幻與炫彩的完美結合。

▲開箱！MSI微星三創旗艦館升級　JOJO啾啾帶逛亮點搶先看。（圖／記者謝婷婷攝）

▲GE66 Raider配有Mystic Light bar，可顯示1670萬種色彩。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

另外，MSI今年的重量級新品、首款與日本潮牌Fragment Design合作推出的創作者筆電－Creator Z16藤原浩聯名限定版，同樣處處是細節！最具指標性的閃電Logo精巧地刻畫在筆電外蓋與鍵盤掌托處，極簡低調又醒目；星空霧黑質感搭配俐落線條與一體成型打造的纖薄機身，完美演繹科技、美學與潮流品味的跨界融合，加上專屬配件禮盒，內含滑鼠、滑鼠墊、筆電包都印製上閃電Logo，更讓你潮到破表！

▲開箱！MSI微星三創旗艦館升級　JOJO啾啾帶逛亮點搶先看。（圖／記者謝婷婷攝）

▲Creator Z16藤原浩聯名限定版，最具指標性的閃電Logo極簡低調又醒目。

▲開箱！MSI微星三創旗艦館升級　JOJO啾啾帶逛亮點搶先看。（圖／記者謝婷婷攝）

▲藤原浩聯名限定版專屬配件禮盒，內含滑鼠、滑鼠墊、筆電包都印製上閃電Logo。

在商務筆電部分，則有MSI新款翻轉觸控筆電Summit E16 Flip Evo，16:10黃金比例螢幕，能夠360度翻轉，使用模式輕巧多變，搭載Intel® Core™ i7處理器，讓你輕鬆享受高速效能；專屬MSI PEN，結合觸控筆與簡報筆的多工設計，採用最先進的感測器，能準確地捕捉位置、壓力和傾斜度，還可磁力吸附於筆電側邊，方便隨時取用與攜帶，更能滿足各種商務情境需求。

▲開箱！MSI微星三創旗艦館升級　JOJO啾啾帶逛亮點搶先看。（圖／記者謝婷婷攝）

▲Summit E16 Flip Evo採用360度翻轉設計及16:10黃金比例螢幕。

11/11到11/30開幕慶期間，在MSI微星三創旗艦館選購任一款筆電、電競主機或電競螢幕，就送價值千元的質感提把保溫瓶，贈品顏色隨機提供，數量有限，送完為止；或是來店體驗拍照上傳Facebook或Instagram打卡，也可獲得限量小禮。想要享有寬敞舒適的購物環境與服務、體驗最新科技產品，又有好康優惠，就來MSI微星三創旗艦館！

▲開箱！MSI微星三創旗艦館升級　JOJO啾啾帶逛亮點搶先看。（圖／記者謝婷婷攝）

▲開幕慶期間購機送價值千元的質感提把保溫瓶。

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