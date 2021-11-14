前半週「漸近回暖」這天起再轉冷！　一圖秒懂未來一週天氣

▲一圖看懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

中央氣象局表示，明、後天（11/15、11/16）起東北季風將減弱，各地高溫都將回升1至2度。但週三（11/17）起水氣又會再增多，週四（11/18）開始又一波東北季風影響台灣，各地氣溫再下降，預計東北季風將影響至下週日（11/21），天氣型態為「前濕後乾」，後期隨水氣漸少將轉乾冷。

根據中央氣象局17時最新預報，明後兩天東北季風減弱，以東北至偏東北東風為主，各地多屬多雲到晴。​氣溫以每日回暖約1至2度方式漸進回暖，北台灣高溫約可回升至24至26度間，但大台北至宜蘭整天仍稍涼​，東部半整體感受上舒適，中南部則是白天溫暖，但須留意全台各地入夜後低溫仍可來到20度左右，尤其中南部需留意日夜溫差大。

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至於降雨方面，氣象局指出，週一至週二間大台北至東半部，多雲偶透光、有零星短暫雨機率；桃竹苗到中南部則為多雲到晴。​

氣象局也說明，週三開始水氣將增多，降雨時北部白天高溫將稍降，北部和東北部整天感受較涼，且整日降雨機率高、下雨時間長，東半部也會有局部短暫雨。中南部則全天舒適溫暖，僅雲量增多、山區有局部短暫雨機率。

氣象局表示，實際變天時間點將落在本週四，屆時東北季風增強水氣仍多，北部、東半部均有局部短暫雨，中南部仍為多雲。週四起北部整天濕涼，高溫又將降至19至20度間，東半部、中南部白天高溫也會下降約在25至26度間，白天舒適。但週五開始至週六間預計降雨將漸少，各地白天舒適，但須留意清晨和夜間都偏涼，尤其中南部還需留意日夜溫差。