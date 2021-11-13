今全台有雨！入夜「轉乾＋暴跌10°C」　下波冷空氣報到時間曝

▲各地天氣涼冷，早晚溫差大。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

東北季風最強時刻已結束，冷空氣持續減弱，不過受到華南雲雨區東移影響，各地降雨機率提高。天氣專家吳聖宇表示，今明兩天都是「很春天的降雨型態」，下半天轉為東北季風迎風面有短暫陣雨，北部、東半部整天感受都較涼冷。此外下周四可能再有下一波冷空氣影響。

吳聖宇在臉書貼文中指出，短波槽即將掠過台灣以北，很春天的降雨型態，雨一直下到台南以及南部山區，預估下午過後，降雨範圍會逐漸縮減到東北季風迎風面為主。

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而明日也是東北季風迎風面的短暫陣雨，其他地方天氣恢復穩定。北部、東半部一整天溫度都比較偏涼，中南部夜晚清晨也是偏涼。

▲▼今日各地降雨機率較高。（圖／氣象局）

氣象局表示，周日前受到東北季風影響，北部、宜花溫度約16到21度，中部、台東17到27度，南部19到29度，下周一起東北季風稍微減弱，白天溫度會略升1到2度，下周四可能會再受下一波東北季風影響而降溫。

今日受到華南雲雨區東移影響，中部以北、宜花、台東、恆春半島有局部降雨，基隆北海岸可能出現較大雨勢，等到明日水氣減少，降雨範圍縮小，屆時剩下基隆北海岸、東半部、大台北東側有雨。