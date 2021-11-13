周末放晴但還是冷！這天起「大回暖10°C」　下周3區又轉濕涼

▲明日仍受東北季風影響，各地早晚涼冷，北台灣整天感受較涼。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

明日持續受到東北季風影響，北台灣低溫約16度，下周一冷空氣減弱，氣溫逐日回升，其中北、東部高溫回升幅度可達10度，不過周三將有華南水氣移入，周四則是下一波東北季風影響，到周六前北部、東半部、中南部山區降雨機率都較高，因冷空氣強度較弱，降溫幅度不大，低溫約17度左右。

氣象局預報員葉致均表示，明天東北季風持續影響，大環境水氣減少，基隆北海岸、東半部、大台北東側會有零星飄雨，其他各地天氣多雲到晴。下周一起東北季風減弱，周一、二天氣偏乾，北部、東半部有零星降雨，其他地區天氣晴朗穩定。

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下周三有一波華南水氣移入，北部、東半部、中南部山區有雨，各地雲量增加。周四開始東北季風再度影響，到周六前北部、東半部、中部山區都有降雨機會。

▲下周四開始又有另一波冷空氣影響，北、東等迎風面轉濕涼。（圖／記者湯興漢攝）

明日仍受東北季風影響，氣溫偏低，中部以北、東北部低溫16到18度，南部、花東19到20度，白天高溫北部、宜花20到24度，中南部、台東27到30度。

下周一起逐日回溫，早晚低溫約20度上下，北部、東半部白天高溫回升到25到28度，中南部也仍有30度左右的氣溫。周四起東北季風逐漸增強，溫度略降1到2度，周五、六更涼冷，不過因冷空氣強度不強，降溫幅度也不會很大，低溫約17到18度。