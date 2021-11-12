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回暖再暴跌10度！入夜逾「半個台灣都有雨」　北部高山有望下雪

記者李宜秦／台北報導

今日受到華南雲雨區東移影響，中部以北、宜蘭、花蓮天氣不穩定，基隆北海岸易有大雨，若溫度配合得當，中部以北3500公尺以上高山也有降雪機會，另外受東北季風影響，各地早晚涼日夜溫差可達10度。下周日水氣減少，周一冷空氣減弱，氣溫將會逐步回升。

▲▼入冬以來首波冷氣團南下，全台溫度急速下降，街上行人機車騎士無不搬出冬裝來禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲今日各地氣溫依然偏涼。（圖／記者湯興漢攝）

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氣象局課長林秉煜表示，今天開始到周日受到東北季風影響，北部、宜蘭、花蓮偏涼，其他地區早晚偏涼，周日前北部、宜花溫度約16到21度，中部、台東17到27度，南部19到29度，下周一起東北季風稍微減弱，白天溫度會略升1到2度，下周四可能會再受下一波東北季風影響而降溫。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼今日華南雲雨區移入，各地轉雨。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

今明兩日受到華南雲雨區東移影響，中部以北、宜花、台東、恆春半島有局部降雨，基隆北海岸可能出現較大雨勢，等到下周日水氣減少，降雨範圍縮小，屆時剩下基隆北海岸、東半部、大台北東側有雨。

由於今日水氣偏多，華南雲雨區東移使水氣增加，因此中部以北3500公尺以上高山有下雪機率，今日白天中部以北尤其山區要注意降雨狀況，入夜後北台灣、東半部仍有雨。

▲▼氣象局預報員林秉煜11/12預報說明。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼氣象局預報員林秉煜說明。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼氣象局預報員林秉煜11/12預報說明。（圖／記者呂佳賢攝）

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