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明起回暖三天！北台灣上看27度　下波冷空氣殺到時間曝

▲▼東北季風 鋒面 變天 濕冷 下雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今天迎風面仍有局部短暫雨，明起各地回溫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許維寧／台北報導

今天（11/14）持續受東北季風影響，中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天水氣相較昨日已減少，但迎風面的基隆北海岸、東半部、大台北東側仍有降雨機率，其他地區則可恢復多雲到晴。但受到東北季風影響，夜間、清晨仍較涼，各地低溫多在16至19度間，白天氣溫略微回升北部至宜花高溫約在20至24度，中南部和台東回溫明顯，高溫已可來到27至30度。

陳伊秀表示，明天開始至週三（11/15、11/17）東北季風稍微減弱，白天各地氣溫回升。明天北台灣至宜蘭白天高溫約可回升至23至26度，週二更溫暖，可來到25至27度；中南部則是明天起，高溫就可回升至28至30度間。但須留意，明後兩天清晨竹苗沿海空曠地區、近山區仍可能受些許輻射冷卻影響，仍有機會出現17至18度低溫，其他地區清晨和深夜低溫則在20至21度，民眾還需留意日夜溫差。

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此外，陳伊秀也表示，明、後天兩天風向偏東北東風，北部和東半部仍有零星短暫雨，其他地區則是多雲到晴。但週三開始受華南水氣影響，北部至東半部地區，甚至中南部山區都會有局部短暫雨。

陳伊秀也說，預計週四（11/18）開始又會有一波東北季風增強南下，目前預計影響至本週末（11/20）。預估下一波東北季風冷空氣強度不會有上週這麼強，中部以北低溫約在16至18度間，週四受華南水氣影響迎風面水氣較多，但預計週五、週六開始水氣漸少將轉乾冷，模式依然為「前濕後乾」。

但陳伊秀也分析，週五起轉乾冷後則要留意，桃竹苗雲嘉等近山區和沿海空曠地區清晨則注意輻射冷卻，局部地區清晨仍有機會出現14至15度低溫。但由於屬於末期預報還有修正空間，氣象局將持續觀察。

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