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南台別院親子彩繪燈籠賽　開創和平與愛的淨土

▲佛光山南台別院2022親子文創彩繪燈籠比賽，於11月13、14日二天分組競賽，報名參與者750人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲佛光山南台別院2022親子文創彩繪燈籠比賽，於11月13、14日二天分組競賽，報名參與者750人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

佛光山南台別院2022親子文創彩繪燈籠比賽，這屆燈龍彩繪比賽，以「和平與愛」為主題，積極面對疫情帶來的挑戰，希望大人與小朋友，藉由佛教信仰，將蘊藏在日常生活中的愛與幸福，透過畫筆，傳遞生命中的感動，因感動而讓生活和諧圓滿，世界更加的美好。

▲佛光山南台別院2022親子文創彩繪燈籠比賽，於11月13、14日二天分組競賽，報名參與者750人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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佛光山台南區總住持滿舟法師開示指出，南台別院舉辦彩繪燈籠，已邁入第5個年頭，現場充滿了孩童的笑聲，家人團聚一起，共享親子創作的樂趣。住持例舉何謂天堂與地獄之別，為與會大眾說明，身處在地獄的眾生，用三尺長的筷子進食，互不相讓，爭先搶食，所以很難把夾到的食物，放到自己的嘴裡，經常在半途中就被搶走，每個人都為了這些看得到而吃不到的食物，顯露出非常急迫與難堪的窘態。

▲佛光山南台別院2022親子文創彩繪燈籠比賽，於11月13、14日二天分組競賽，報名參與者750人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在天堂裡面，也有很多人愉悅的地用餐，而且每個人手上也是拿著三尺長的筷子，但是大家卻都有說有笑，很愉快地吃著飯，原來是每個人都把所夾到的食物，送到別人的嘴巴裡，所以大家都吃到對方送來的食物，而且不需為搶食而起紛爭。

▲佛光山南台別院2022親子文創彩繪燈籠比賽，於11月13、14日二天分組競賽，報名參與者750人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

天堂跟地獄裡面的人，都是用三尺長的筷子在吃飯，但是前者是充滿了痛苦、後者卻是充滿了歡樂，其原因並不在於三尺長的筷子，而是因為地獄裡面的人，總是自私自利去滿足自己，計較搶食，為爭取不到食物而導致痛苦，天堂裡面的人，則是抱著我為你好、而且不斷地為你好，互相協助，反而享受到人人為我，共同合作的好福報。這就說明，星雲大師提倡的三好、四給理念，以和平相處為出發點，轉換成愛的行動力，互幫互助，和平有愛共創真善美的天堂世界，期盼在此歡樂時光，創意靈感源源不絕，並延續南台別院燈籠彩繪的創意傳統。

▲佛光山南台別院2022親子文創彩繪燈籠比賽，於11月13、14日二天分組競賽，報名參與者750人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校長陳秋琴詢問在場的所有小朋友，是在天堂嗎？在天堂做什麼？全場齊聲高呼說：「在天堂彩繪燈籠」。兒童的臉上洋溢著快樂的笑容，佛光山著名的產品，就是「給人歡喜」，相互交融、互相學習，在歡樂的氣氛，有家人的凝聚，有愛的交流，一定能畫出完美的作品。

▲佛光山南台別院2022親子文創彩繪燈籠比賽，於11月13、14日二天分組競賽，報名參與者750人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佛光山南台別院2022親子文創彩繪燈籠比賽，參加組別有幼童組、國小中高年級組、國高中組、成年組，於11月13、14日二天分組競賽，報名參與者750人。現場創作,親子同樂，以創作留下美好的回憶。獎項類別豐富，凡報名參加者,皆頒發參賽獎狀1張，並將作品展示於佛光山南台別院。

所有參賽作品,由專業藝術家審查評分、結合現場觀眾投票，遴選得獎名單，公布日期2022年2月6日，公告於佛光山南台別院網站、佛光山南台別院臉書。

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