▲有孕媽糾結想等有胎動再施打疫苗。（示意圖／達志影像）

記者李佳蓉／綜合報導

「胎動」的瞬間，總是讓媽媽又驚又喜，那股感受到小生命存在的感動難以言喻，一旦肚皮沒動靜，不免開始擔憂。婦產科名醫蘇怡寧指出，只要注意每天胎動差不多就可以，不用刻意去數搞得自己緊張兮兮，並分享一名孕媽糾結想等「有胎動再打疫苗」，一來一往對話，引發網友熱議。

禾馨醫療執行長、婦產科名醫蘇怡寧今（8）日在粉專分享一名孕媽的提問：「蘇醫師，請問還沒胎動如何觀察胎象？雖然我的醫師是告訴我13週以後就可以打（疫苗）了，但是我自己會擔心沒辦法觀察寶寶，所以在思考是否有胎動再施打？」

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蘇怡寧反問：「要觀察什麼？如果萬一你發現胎動停了又能怎樣？」孕媽回覆，「這樣就是只能承擔失去寶寶的風險囉？如果觀察到寶寶胎動變少，可以提早到醫院觀察，有沒有可能可以減少直接失去寶寶的可能。」

蘇怡寧接著說，「基本上沒有這個可能，重點是疫苗本來就沒有增加失去寶寶的風險。」不死心的孕媽再問：「可能因為母體本身有異狀而影響寶寶？」蘇難掩不耐煩地強調，「就說了目前沒有會增加風險的科學根據，如果你喜歡活在自己的想法裡那當然就尊重你囉。」

▲醫師指出，目前沒有疫苗會增加失去寶寶的科學根據。（示意圖／新竹市府提供）

也有網友看到該名孕媽的擔憂，分享個人經驗，指自己於懷孕15週接種第一劑莫德納，除了手臂痠並無不適，「反正也感受不到胎動，不會亂想就開心去休假了。」待20週可施打第二劑時，已能明顯感覺到胎動，這時反而會擔心，打完隔天覺得胎動比平時少許多，但自覺是疫苗副作用因此感知能力也變差，再隔一天體力恢復，胎動也恢復正常。

有網友認同醫師說法，「真的不用特別去數，把自己搞到壓力很大」、「我兩胎都根本不知道要數胎動這回事⋯⋯我單純覺得只要有動就好了」、「每個小時有動就好，有時候寶寶真的只是在睡覺而已，已平安卸貨～」；也有人回應，「我的產科醫生是說超過一天沒感受到胎動的話可以數一下，兩個小時內有數到十就好」、「我們這婦產科醫生也叫我數欸，說要多久時間多少次，我根本沒在聽只說有有有」。

蘇怡寧強調，經過研究統計分析，在有數胎動及沒有數胎動的孕婦群當中，無論是胎兒胎死腹中的機率或是新生兒的死亡率都沒有差異，且後續的健康狀況也沒有差異，「這樣很清楚了吧，沒有差別，所以，你還要數嗎？當然你爽還是可以，我沒有強迫你不能數，你說你數起來就是爽你當然還是可以繼續數，只是真的沒差。」

蘇怡寧也為自己講話直白讓人傷心道歉，不過他說「科學就是這樣」，因此目前給媽咪的建議為「只要注意胎動每天差不多就是那樣就可以，不用真的去數，不用把自己搞得很緊張，因為量化並沒有用。」