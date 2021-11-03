當伴侶憂鬱到失衡　過來人最殘酷的箴言：陪伴，也需停損

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

理科太太與患上重度憂鬱的先生，正在跨國打離婚官司，曾經山盟海誓，甚至停工陪休養，仍挽不回這段婚姻。我們都曉得，情緒障礙是一種疾病，而大家多把焦點放在患者，卻鮮少關心在旁邊陪伴的人，其實您知道嗎？有時候，壓力最大的人，不是患者本身，而是那些陪在身邊，知道他生病不能計較，只好把無奈與難過和血往下吞的陪伴者。

前幾天我在粉專說了一件「心老造成人老」的小故事，裡面的主人翁，打扮和說話口氣，都十分老氣橫秋，談話開頭幾乎都是「以前我的做法…」或「依照我從業15年的經驗…」並一直插手干預其他部門的運作，假日、深夜都可以看到他在工作Line群組發表高見。

雖然表面上禮數周到，從到職第一天起，就送飲料、送點心，可是他這樣的舉動，完全不討大家的歡心，因為太明顯，也太復古了，90後的同事重戰果，根本不吃人情這套，直到那天，我驚訝地發現，他居然是69年次的！

「根本不老啊，為什麼看起來像50幾歲？」同為二度就業，我看他在騎樓抽菸，遲遲「不能」走進公司，隱隱約約覺得他身上有些故事，想說下次見面要主動找他聊聊，結果，沒撐到再度相會，他兩週陣亡，直接不幹了...。

原來，他曾經輝煌過，是大集團的Top Sales，但受到景氣衝擊，在強大的壓力下患上憂鬱症，也丟掉了主管職銜，他以投資名義宅在家，遲遲不敢突破心魔，重新與社會接軌，又忘不了往日彪炳，於是成為我們看到的那個，老氣橫秋、沉緬舊時的形象。

很可惜吧？！面子是一種取得成功的手段，但不能事事把面子與自尊劃上等號！

最近，他們老闆跟我說，那位仁兄在離職的時候，不肯把之前談到的案子聯絡方法交出來，原本以為他把客戶端走，在明察暗訪下，與客戶通上電話，竟然發現驚人的事實：「他根本沒有簽下這個案子！」

「完全沒有，連電話聯絡都沒有！」他跟公司回報，只是為了面子，為了開會可以報告績效，就隨便敷衍主管，說：「我簽到了中山的那個！」之所以不交出委託合約跟連絡方式，是因為「根本沒有東西可以交出。」

直到現在，他們老闆才說出口，其實，當初讓這人進公司，是擔心他全家生計，想拉重度憂鬱的他一把，為了招募這個「有15年經驗」的人才，甚至還帶他去看心理醫師，鼓勵他積極治療、定時吃藥。

「一定可以再創巔峰的！」但，掛上小主管職銜且急於表現的他，徘徊在自大與自卑之間，一下對公司說簽到什麼大案子，一下又想逃避沒業績的事實，還在上班的時候，偷跑foodpanda。

情緒生病的人雖然不得已，但他們的思考與模式，確實已與其他人不同，而陪伴他們的難處，其實點滴在心頭，並不足為外人道，從同理到鼓勵，再由鼓勵到失望，這不單純只是「放棄不放棄他」的問題，很多時候，再不停損，連整個團體（或家庭）都會被拖下去。

或許，我曾面對躁鬱嚴重的父親，很能體會這樣的心情吧，他沒有病識感，老認為別人看不起他，時時刻刻都像未爆彈，幾乎沒有一天是完全沒跟人起衝突的，我是整個家庭中最後離開的人，到了24歲半才宣告放棄。

在此之前，我一直希望父親能夠清醒，誠實面對自己的錯誤，樂觀釋然地度過人生，直到我拒絕父親當他貸款的人頭戶，使他惱羞成怒要揍我之後，才驚覺「除非那個人自己想改變，否則沒人改變得了他。」

「不是不陪伴，而是已經透支、沒有能力陪！」由於先前的經驗，第二次，遇上孩子的爸，在我產後有大量負面行為產生，甚至危及到孩子的安全，這次，我就跑得比較快了，不想讓女兒步上我後塵。

而，主動離開的我，難道就不難過、沒有一點不捨嗎？錯！交往7年才懷孕，生產後風雲變色，我怎麼可能沒有遺憾？可是身為一個媽媽，我只能停損。

所以，當我看到理科太太，正在打離婚官司的消息…雖然我不是理科的粉絲，但緣於原生家庭的經歷，深知與情緒障礙的人相處有多困難，因為生病，他們的邏輯思考和常人不同，本來很簡單的事情，可以搞得很複雜，甚至莫名與人敵對，而陪伴很吃天賦，時間一長，真的太容易透支。

我想，大家對於這些曾經試圖努力陪伴的人，也要多點同理吧！停損，絕對是不讓悲劇延伸下去的有效方式之一。

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。