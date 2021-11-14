民進黨狂開2千場公投說明會　潘忠政：一場聽證會都不願意開？

▲藻礁公投領銜人潘忠政（前）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

四大公投將於12月18日登場，民進黨砸下5800萬特別預算補助宣導，到各地舉辦大型的公投說明會。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今（14日）在立法院受訪指出，民進黨將開2100場公投說明會，卻連1場藻礁聽證會都不願意開，根是把藻礁議題導向藍綠惡鬥，他對此感到相當失望。

台灣健康空氣行動聯盟、 藻礁公投推動聯盟等環團今在立法院召開記者會，呼籲民眾在珍愛藻礁公投投下「同意票」。

身為藻礁公投推動聯盟召集人的潘忠政指出，天然氣第三接收站蓋在桃園觀塘有很多程序不正義的問題，民進黨政府在保護藻礁過程失職，縱放天然氣第三接收站通過環評、興建，破壞制度、扭曲專業，既不依法行政、不尊重專業、罔顧程序正義。

潘忠政更抨擊，民進黨政府一直將公投方向導入藍綠惡鬥，但珍愛藻礁公投完全是民間團體發起，在野黨相挺是公民義務，而執政黨不願開聽證會，卻要開2100場說明會，讓環團感到失望。

潘忠政表示，台灣現在是民主社會，人民是老大，所有公僕都是僕人，如果僕人不認真做事甚至惡奴欺主，當然要開除這個僕人。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃則透露，12月18日公投正式投票前，不排除要上街遊行，一旦確定，會在適當時機對外宣布。

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