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南州迎王17日登場　夜巡擒拿不乾淨遊魂...不聽話下油鍋

▲南州迎王11月17日登場。 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲南州迎王11月17日登場。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港迎王圓滿落幕，接下來的南州迎王將於17日請水、過火後正式登場，至22日送王為止，為期6天，期間將進行祈福遶境，屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，這段期間將提供民眾兌換迎王紀念品，包含平安扇、平安符、屏東迎王乖乖聯名包，每天限量送完為止。

▲南州迎王11月17日登場。 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲南州迎王11月17日登場。 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

南州迎王自民國53年起辦理，至今已屆一甲子，今年逢第二十科辛丑正科迎王年，主辦的南州鄉溪洲代天府10月初特別舉辦「2021年南州王船快閃，為全民祈福」活動，讓王船從南州鄉出發巡迴全台5天，南北快閃掃疫，讓民眾更了解迎王驅疫祈安的意義。

傳播處表示，南州鄉在屏東迎王中，是唯一不靠海的鄉鎮，因地處內陸，歷科請水迎王及送王儀式，均在20里外的林邊鄉崎峰村海灘舉行，王駕遶境也會擴及鄰近的林邊鄉、崁頂鄉部分村落，一同庇佑南州鄉及周邊鄉鎮。

據廟方表示，南州迎王最特別的是，迎王期間一到晚上11時至凌晨1時，代天巡狩大千歲駕前的先鋒轎，會率兵將外出夜巡擒拿不乾淨的遊魂，並在王船法會上由中軍府辦案，不聽話太頑劣的就當場下油鍋，善的遊魂則放走或渡化投胎。

另王船遶境後回到溪洲代天府廣場，也會搭建平安橋，並架上36把青刀，不限年齡或性別皆可以上橋祈求平安，供民眾改運祈安，這些有別於其他地區不同的習俗，民眾、香客均可參與，共同祈求王爺驅疫、祈求健康平安。

傳播處說，在南州迎王期間，也提供民眾兌換精美的迎王限量紀念品，包含平安扇、平安符及由三地集團的贊助製作的辛丑年限定版「屏東迎王乖乖聯名包」。

其中，平安符與平安扇，只要在三鄉鎮迎王期間，於東港鎮、南州鄉、琉球鄉消費滿1000元以上，憑收據或發票即可兌換一款，樣式每日隨機，每人每次限換一個；另外，加入屏東縣政府、縣長潘孟安的Line官方帳號或在臉書粉絲專頁上按讚，即可獲得「屏東迎王乖乖聯名包」一包，三種紀念品都是每日限量換完為止。

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