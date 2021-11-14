民進黨全代會台灣基進也來了！　陳柏惟：全力投入公投深化民主

記者呂晏慈／台北報導

民進黨全國黨代表大會14日下午登場，會中邀請「友軍」無黨籍立委林昶佐、台灣基進黨主席陳奕齊、台灣基進前立委陳柏惟等人受邀與會，身兼民進黨主席的總統蔡英文也將重申公投「四個不同意」立場。陳柏惟會前受訪說，這次執政黨願意站出來捍衛自己的立場，台灣基進同樣在公平貿易、能源轉型表達自己的態度，既然風向一致，台灣基進也會全力投入公投說明會，進行民主深化及轉型。

林錫耀今天下午受訪表示，今年全代會主題是「穩健執政、台灣有力」，同時也邀請民進黨的友軍參加，盼能因應公投對台嚴峻挑戰，這是全代會最重要的任務。

台灣基進黨主席陳奕齊則說，在陳柏惟罷免案過程中，驚覺台灣民主受到挑戰，不論是地方還沒有走入歷史的家族勢力反撲，國民黨也利用台灣民主制度破壞民主，中國還在一旁敲邊鼓，讓台灣好不容易得到的民主制度受到挑戰。

陳奕齊強調，為了捍衛台灣的民主，應該在年底公投和明年1月補選中，讓這些利用台灣民主工具的惡勢力「就此止步」，這也是台灣基進今天參加民進黨全代會最主要的意義。

陳柏惟表示，他今天是以台灣基進黨職幹部的身份與會，在台灣30年民主進程裡面，台灣人一步一步用選票選舉自己的民意代表、執政首長，到了現在內外受到交迫，尤其面對公投，「本土派一直以來好像沒有贏過」，這次執政黨願意站出來捍衛自己的立場，台灣基進同樣在公平貿易、能源轉型表達自己的態度，既然風向一致，台灣基進也會全力投入公投說明會，進行民主深化及轉型。

另針對媒體問及有關中二補選空陸戰備戰狀況，陳柏惟直言，很多人誤會他空戰很強，不過，所謂的社群媒體就是把個人特質呈現出來，他的空戰是來自陸戰親切、始終如一，雖然有時會認為他講話比較無厘頭，但至少檯面上、檯面下看到的人是一樣的，這也是林靜儀和顏寬恒最大的不同。

陳柏惟批評，顏寬恒在陸戰上的表現，和他在空戰時示弱、裝可憐，看起來是非常衝突的人格特質，這種戰術會讓人覺得他是否有點空洞。