美軍無差別空襲！至少64婦童亡「恐釀戰爭罪」　最高機密行動曝光

▲美國F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國《紐約時報》最新報導指出，美軍2019年在敘利亞巴古茲鎮（Baghuz）對抗極端組織伊斯蘭國（Islamic State）時，無預警朝人群連續轟炸兩次，造成至少80人死亡，其中包含64名平民婦女和孩童，而內部空軍律師要求針對犯下「戰爭罪」進行調查後，竟遭高層無視，至今未進行獨立調查，國防部也聲稱，這次空襲完全是合法自衛。

根據《紐時》報導，美軍2019年3月18日在巴古茲鎮追擊伊斯蘭國份子，當時負責敘利亞地面行動的最高機密特種部隊第9號特遣隊（Task Force 9）下令派出一架F-15E攻擊機，略過無人機監視，朝一處人群投擲兩枚炸彈，第一枚重500磅，第二枚重2000磅，讓觀看無人機直播畫面的人員當場嚇傻。

報導指出，爆炸發生前，無人機就在人群上方盤旋尋找目標，第一枚爆炸後，無人機的一名分析師就立刻向負責監控的人輸入安全對話表示，「是誰丟的（炸彈）？」因為他們並沒有事先收到投擲警告。另一名分析師接著說，「我們剛剛向50名婦女和孩童投擲（炸彈）。」

中央司令部向《紐時》坦承，該次攻擊造成共80人死亡，其中有16名戰士和4名平民死亡，攻擊是合理的；但軍方也表示，並不清楚其餘60人是平民還是戰士，因為裡面也有持槍的婦女和孩童，同時強調這次的襲擊是「合法自衛」，並採取了比例原則，有用適當的措施排除攻擊平民。

▲美軍對伊拉克的空襲也時常造成平民傷亡。（圖／達志影像／美聯社）



《紐時》調查發現，第9號特遣隊時常利用自衛權，避開律師和官員的審查進行攻擊行動，一名審閱過空襲行動紀錄的空軍軍官表示，截至2018年底，第9號特遣隊所發起的攻擊行動中，有80％使用了自衛權。

從《紐時》獲得的文件顯示，一名駐指揮中心的空軍情報官員在空襲發生不久後，就要求空軍律師柯薩克中校（Dean W. Korsak）進行審查。柯薩克認為，這起空襲可能構成了戰爭罪，因為它可能違反了武器衝突法，所以他也向指揮系統報告此事，並要求F-15E的相關人員保存這次空襲的相關證據與影片。

不過，儘管柯薩克採取了行動，但至今未採取任何獨立審查，就算致信國防部監察長，也沒看到任何作為，所以才連繫了國會。柯薩克向參議院軍事委員會發信表示，「美國高級軍事官員有異且有系統地規避了蓄意攻擊的過程。」他也坦言，這可能會讓他面臨巨大的軍事報復風險。

美軍中央司令部發言人厄本（Bill Urban）在聲明中指出，軍方會對這起空襲進行內部調查，「我們痛恨無辜的生命喪失，並會採取一切可能的措施來防止這種情況發生，在這起事件中，我們依照自我報告和證據來調查襲擊，並對意外造成的生命損失承擔全部責任。」

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