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美軍在台協訓10多年　近年人數增加「關鍵推手是他」

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲多名知情人士透露，美軍人員在台灣的時間至少10多年。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國媒體「外交政策」8日報導，美國軍隊在台長達10多年時間，早在2008年9月小布希在任期間就有少數美軍在台，到了歐巴馬時代的協訓目標則強調台灣兩棲戰力抵禦解放軍登陸。此外，美軍在台人數近年增加的背後關鍵人物，就是美國前國安顧問波頓（John Bolton）。

在美台1979年斷交後，最後一支官方承認的美軍撤出台灣，但雙邊仍舊保持低層級軍事交流，包括我國飛官前往亞利桑納州路克空軍基地進行F-16戰機訓練，美方主要針對國軍購買的美國軍事裝備進行訓練。但多名知情人士透露，美軍也有人員在台灣，時間長達至少10多年。

報導引述數據顯示，早在2008年9月小布希在任最後一年就有少數美軍在台，歐巴馬、川普時期的美軍人數約為10人左右。但到了2021年6月，至少有30名現役軍人及15名五角大廈文職人員在台灣，其中23人為海軍陸戰隊成員，且上述人數似乎不包括陸軍特種部隊。

文中提及，在時任總統川普的領導之下，美國擴大部署在台美軍人數，且此政策在拜登政府上任後延續，這不僅是為了訓練台灣方面採購的裝備，也是為了協助台灣做好準備應對台海局勢，包括抵禦中國登陸。美軍協訓台灣兩棲戰力抵禦解放軍登陸的做法最早可追溯至歐巴馬時代，多年下來，在台美軍會與台方人員前往台灣各地沿海協助指導。

令人關注的是，前官員指出，川普政策有所改變的關鍵源自於時任國安顧問波頓（John Bolton）。波頓在加入川普政府之前，就著眼於美軍在台的可能性，上任後展開一系列由國安會主導的跨部門會議，增加在台美軍數量，而接任者歐布萊恩（Robert O 'Brien）延續此政策。

川普時期2任國安顧問稱此為「豪豬戰略」（porcupine strategy），強化戰力讓台灣更加難以攻下，而美軍海軍陸戰隊與陸軍特種部隊除了協助台軍做好準備應對可能的兩棲登陸作戰，以及在解放軍登陸後持續抵禦中方行動。

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