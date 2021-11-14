瑪莎惡少風波未平「竹聯幫擺席67桌」！黃國昌：向黑道宣戰成笑話

▲瑪莎拉蒂惡煞一案震驚全台。（圖／記者白珈陽攝）

記者閔文昱／綜合報導

台中瑪莎拉蒂惡少張敦量僅因和宋姓男大生發生擦撞，就將人痛毆致顱內出血，引發社會譁然，結果事件還未退燒，竹聯幫幫主黃少岑「么么」11日晚上就在台北文華東方酒店舉辦72歲壽宴，席開67桌，有約400多人到場與會，包括各界政商名流、各幫派大老都共襄盛舉。對此，前立委黃國昌就譏諷，兩大政黨「向黑道宣戰」根本成為笑話。

時代力量前立委黃國昌今（14日）在臉書發文表示，在11月的一個星期中，兩個對比鮮明的事件，表面上看似矛盾諷刺，實際上反映了黑道、金主、政治、乃至於司法彼此之間，錯綜交纏的緊密關係，「對於奉公守法的一般民眾而言，看的眼花繚亂，不免十分困惑『向黑道宣戰』，到底是玩真的？抑或只是口號？」他解釋，其實真正的運作邏輯，從來就是「金權」，而非「正義」。

▲竹聯幫幫主黃少岑（右）2019年在喜來登舉辦壽宴，當時顏清標（左1）也到場祝壽。（圖／翻攝畫面）

黃國昌以民進黨提名具黑道槍砲前科的郭清華，角逐台南市副議長，以及國民黨徵召有家族黑金背景的顏寬恒參與立委補選為例，表示打破黑金政治，原本是台灣人的共同期盼，但可悲的是，在藍綠對立的政治環境下，兩大政黨均為了政治利益，選擇性地轉換立場，「兩大政黨輪流這樣搞，『向黑道宣戰』，如何不成為笑話？」

黃國昌更提到，犯罪組織寶和會的老大可以在小弟開完槍、扛責入監後，找立法委員陳明文幫忙請託辦理特見、增見，好安排處理用安家費封口的事宜，然後法務部的典獄長謝琨琦也乖乖配合，從他今年4月揭露後如今已過去半年，但調查結果卻沒有下文，讓他不禁怒轟，「連法務部都是這種態度，『向黑道宣戰』，如何能不成為笑話！」

▲黃國昌今年4月踢爆寶和會槍手特見12次，北監認了。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

文章曝光後，馬上吸引不少網友熱烈討論，其中，桃園市前議員王浩宇就留言，「怎麼不跟顏家宣戰？」而黃國昌則回應，「實在相當可笑。事實是，2013年我跟顏家宣戰時，民進黨在立法院與國民黨聯手通過會計法修正，幫花公款喝花酒的顏清標脫罪。」

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