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社會 社會焦點 保障人權

遭瑪莎惡少毆打「男大生今有望轉普通病房」　醫曝最新病況

記者黃翊婷／綜合報導

台中18歲宋姓男大生7日遭瑪莎拉蒂3名惡少毆打，導致顱內出血、顱底骨折，所幸經過搶救人已經清醒。台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺表示，宋同學的恢復狀況良好，週一（15日）應該就能轉到普通病房，相信很快就可以下床走路。

▲▼ 男大生清醒，媽媽病床邊跟他喊話 。（圖／家屬提供）

▲宋同學清醒第一句話是「媽媽不要哭，等我回來」。（圖／家屬提供）

宋姓男大生遭3名惡少毆打致昏迷，送醫檢查發現顱內出血、顱底骨折，情況一度十分危急，幸好經過連日搶救，目前已經清醒，且能正常應答。醫療團隊表示，宋同學的恢復速度超乎預期，甚至連數學題「100開根號」都能對答如流，講話反應速度很快，後遺症應該會比較少。

台中榮總神經醫學中心主任沈烱祺進一步說明，宋同學的手腳只有一些擦傷，四肢肌力沒有受到太大影響，預計週一（15日）就可以轉往普通病房，相信之後很快就能下床走路；而關於腦部傷勢，沈烱祺說，傷勢並未損及語言或運動功能，推估腦部消腫後就可以拆線。

不過，雖然宋姓男大生的傷勢逐漸好轉，但面對動手打人的3名惡少及其父母，宋母14日發表聲明表示，「對於百桂食品張爸爸的道歉聲明，我予以尊重，但目前仍無法表示原諒，當他的頭被打、被踢、被用力在地上踩踏，他癱軟在地滿頭都是血，而您的孩子仍不停手，還叫了更多的人……我珍貴兒子的生命被輕賤如螻蟻草芥。我是一位單親媽媽，與孩子相伴相守。孩子貼心善良，他醒來第一句微弱的話是：『媽媽抱歉讓你擔心了』。失去孩子再多道歉對我都沒意義。」

▲宋媽媽發聲明稿。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲宋母發聲明表示無法原諒。（圖／記者李忠憲翻攝）

以下是對於張爸爸的回應聲明道歉聲明全文：

對於百桂食品張爸爸的道歉聲明，我予以尊重，但目前仍無法表示原諒。
我是一位單親媽媽，與孩子相伴相守。孩子貼心善良，他醒來第一句微弱的話是：「媽媽抱歉讓你擔心了」。失去孩子再多道歉對我都沒意義。
當我間接得知當天他所受到的殘酷對待，筆墨難以形容我的心碎與悲痛。 我的孩子在當下也是不斷的道歉，但您的孩子並沒有原諒他…他的頭被打、被踢、被用力在地上踩踏，他癱軟在地滿頭都是血，而您的孩子仍不停手，還叫了更多的人…我珍貴兒子的生命被輕賤如螻蟻草芥。

我不希望見到別的孩子跟我兒子一樣痛苦無助，也不想見到別的母親跟我一樣傷心流淚，真切希望這個事件能夠對您的孩子及其它施暴者有所影響，未來社會也將不會再有同樣的被害者。
口頭道歉及書面聲明都令人難以感受，唯有實際的懺悔行動才能讓人體會到真實的悔意。

您的兒子與其它共犯，於後續司法偵查及審理程序，是否願意誠實認罪，承擔應受懲罰與賠償責任，以實際行動表達真實的歉意，弭平我們的傷害與恐懼，才是我能夠決定是否原諒的因素。
心痛的宋媽

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