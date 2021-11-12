好玩、好康攏總有！　台南市議會在南紡國際旅展設攤

▲大台南國際旅展台南市議會首度受邀設攤，郭信良議長不遺餘力地為市議會的攤位宣傳，並熱情邀請全國民眾到台南市議會欣賞雷射燈光水舞秀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一年一度的大台南國際旅展12日起至15日，在仁德區南紡世貿展覽中心舉辦，台南市議會首度受邀設攤，郭信良議長在開幕典禮上，不遺餘力地為市議會的攤位宣傳，並熱情邀請全國民眾到台南市議會欣賞雷射燈光水舞秀，留下台南美好回憶。

郭信良議長表示，大家一聽到台南市議會在大台南國際旅展設攤，都覺得好奇又困惑，因為市議會是個民意機關，看起來似乎與名勝景點旅遊沒有關聯，其實近年來台南市議會積極改變形象，辦理了小小台灣燈會、縣市合併升格10周年系列活動，以及溫馨五月情音樂會等，都吸引許多民眾參與。

郭信良議長指出，市議會挖空心思，除了從去年開始的建築物亮化，還將在11月底推出雷射燈光水舞秀，包含達40米、全國最高的噴泉，將議會打造為台南觀光新亮點，希望旅行社在安排遊客行程時，別忘了在夜間來到台南市議會，觀賞迷人的水舞秀。另外，12月24日到2022年1月2日將有與市府合辦的平安祈福燈會，歡迎全國民眾來參觀。

台南市議會在旅展的攤位佈置別出心裁，除了議會外觀，連議事廳都複製出來，讓民眾可以體驗當會議主席的感覺。郭信良議長說明，台南市議會形象館分為switch體驗區、影片觀賞區，及互動留影區，每天都會送出文創紀念品小書包，前3天還加贈造型小氣球，展現台南市議會滿滿的創意，來逛旅展的民眾千萬不要錯過。