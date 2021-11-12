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國父誕辰仍不見國父銅像　台南藍軍決議向文化局宣戰

▲國民黨台南市議會黨團要求文化局尊重文資委員會決議，讓國父銅像重回台南公園供民眾緬懷，文化局長葉澤山說決議不一定要執行，國民黨團決議跟葉澤山宣戰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市議會黨團要求文化局尊重文資委員會決議，讓國父銅像重回台南公園供民眾緬懷，文化局長葉澤山說決議不一定要執行，國民黨團決議跟葉澤山宣戰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國父誕辰紀念日，台南市議會議場飄揚國旗，響起國父紀念歌，國民黨台南市議會黨團砲轟民進黨，心中無中華民國卻靠中華民國騙選票，並要求文化局尊重文資委員會決議，讓國父銅像重回台南公園供民眾緬懷，惟文化局長葉澤山說決議不一定要執行，國民黨團快議將跟文化局長葉澤山宣戰。

洪玉鳳首先播放民進黨蘇貞昌、蔡英文、陳菊、陳其邁和民進黨民代，過去大動作反美豬美牛，要求零檢出瘦肉精系列影片，民進黨還說國人健康沒有放水可能，結果現在全面執政瘦肉精美豬要進口，背棄民意和良心的民進黨怎麼跟民進黨支持者交代，怕1218四大公投過關，民進黨拼命花錢辦反公投說明會，台南就要花1億2千萬元。

蔡育輝諷刺地指出，民進黨反公投戶外看板，每面補貼5萬元，民進黨真有錢，搞東廠促轉會，民進黨從丐幫變金光黨。他接著請市府備詢市長和一級官員，看看國父肖像、國旗，並播放國父紀念歌，他說國父孫中山先生創建中華民國，他的銅像被台獨蔡丁貴暴力拉扯下來後，就橫躺深鎖柳科櫥櫃至今無法見天日，對照蔡英文對中華民國的四大堅持，就知民進黨是滿口謊言，如果真的認同中華民國，就請讓國父孫中山先生的銅像立刻重回台南公園，否則民進黨就宣布台獨，若敢他將切腹自殺，請黃偉哲市長不要因為民進黨和台獨人士反對，就說沒取得共識前暫緩豎立國父銅像，請黃偉哲市長尊重文資委員會的決議，勿造成社會對立，並儘快跟蔡丁貴求償23萬8千元，破壞國父銅像害賠償金。

許至椿表示，為了豎立國父銅像文資委員多方勘查評估，才在今年3月做出重回台南公園的決議，既然文資委員會專家學者已經拍板定案，市府現在卻說沒有取得社會共識前要暫時擱置，市府應該要有擔當跟誠信，否則這樣非常不尊重文資委員會委員們的專業，也違背社會道義、正義和公義，希望不要再挑起爭議和對立。文化局長葉澤山則辯稱，雖然有決議但沒有強制要放。

許至椿聞言非常生氣的說，那天發公文通知議員出席文資委員會的會議，委員們做出決議，會議也沒爭執，今天文化局長葉澤山卻推翻，既然如此葉澤山那天主持會議為何不附帶決議。蔡育輝怒批，文化局長葉澤山居然說決議不一定要執行，請葉澤山為自己說的話負責，國民黨團也決議將對文化局長葉澤山宣戰。

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