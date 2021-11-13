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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯「騎車搖擺」栽正妹警手裡　白天就開喝！一查5年酒駕7次

記者許宥孺／高雄報導

罰不怕！高雄市一名劉姓男子13日上午騎乘機車在旗津區，巡邏員警發現他行車搖搖擺擺，攔查後就聞到濃濃酒味，經施以酒測，酒測值高達0.9毫克，員警再查他身分，竟是酒駕通緝犯，且不含這次，5年內已有7次酒駕紀錄，訊後移送法辦。

▲▼鼓山分局酒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲劉姓男子騎車搖晃遭警攔查，一查是通緝犯還是酒駕累犯。（圖／記者許宥孺翻攝）

鼓山分局中洲派出所所長洪任宏、警員梁嘉玲13日上午11點執行巡邏勤務，行經旗津區中洲三路時，發現對向一部機車搖搖晃晃，看到員警漸漸靠近，就趕緊鑽進巷內，員警認為相當可疑，因此將他攔下盤查。

▲霸氣所長和正妹女警強硬執法。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲霸氣所長和正妹女警強硬執法。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，39歲劉姓男子全身充滿酒氣，頻頻喊「拜託」向員警求饒別酒測，不過霸氣洪姓所長和梁姓正妹女警不放過他，強硬執法施以酒測，「來來來」，連喊10幾次，要求劉姓男子配合酒測，一吹完氣不得了，酒測值高達0.9毫克。

劉姓男子自知自己逃不過，坦言自己是在魚市場工作，下班後有喝2、3杯高粱。警方再查劉姓男子的身分，發現他是高雄地檢署於11月9日發布的酒駕通緝犯，因案未出庭而被通緝，且不含這次，近5年已有7次酒駕紀錄，已是酒駕慣犯，全案依公共危險現行犯及通緝罪嫌移送法辦。

▲▼鼓山分局酒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鼓山分局24歲甜美女警梁嘉玲。（圖／記者許宥孺翻攝）

屬酒駕累犯的劉姓男子罰不怕，這回栽在霸氣所長洪任宏和俏麗女警梁嘉玲手上，強硬執法成亮點。梁嘉玲目前24歲，自高中畢業後，考上106年特考班，受訓分發至旗津中洲派出所，「因為覺得當警察有正義感」。

從警3年多，同仁給她的評價做事積極認真、負責，外型也相當甜美，在她手上有許多暖心的為民服務案件，也上過警光雜誌。

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