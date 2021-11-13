龜山島8景突少1景！眼鏡洞被堵住　專家驚：第一次這麼大量落石

記者游芳男／宜蘭報導

龜山島八景之一的鐘乳石眼鏡洞，因峭壁與海面交接處，受到海水侵蝕而形成半圓形的海蝕洞，從海上眺望形似眼鏡而得名，12日晚間卻突然傳出因落石崩塌而堵住洞口。

▲龜山島八景之一，鐘乳石眼鏡洞，昨晚落石崩塌堵住了。（圖／簡逢均提供）



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身為「龜山八景」之一的眼鏡洞，12日晚間卻傳出因大量土石坍方擋住，讓8景瞬間少1景，讓不少前來遊客大感遺憾，不過賞鯨船解說員簡逢均對此表示，眼鏡洞被落石堵住屬於正常現象，這麼大量的落石是第一次見到，不過仍屬於正常現象，待較大雨勢過境，海浪沖蝕後，石頭就會沖不見，恢復原狀。

此外，「龜山八景」分別為龜山朝日、龜島磺煙、龜岩巉壁、龜卵觀奇、神龜擺尾、神龜戴帽、眼鏡洞、海底溫泉。其中眼鏡洞擁有鐘乳石奇觀，而龜山朝日與神龜戴帽均為氣象景觀。

賞鯨船解說員簡逢均表示，12日下午3、4點經過時，眼鏡洞都還完好如初，但是13日上午漁船經過就發現落石崩塌，將兩個洞口堵住，推測可能是12日晚間自然崩塌，宜蘭多雨氣候加上火山碎屑岩風化，往往容易造成落石崩塌。簡逢均也指出，龜山島有落石屬於常見現象，先前較小的眼鏡洞也有落石堵住，經海水沖刷就不見了，不過這次落石量較多，幾乎將眼鏡洞完全堵住，他也是第一次看到這麼大量的落石。

▲▼龜山島八景之一，鐘乳石眼鏡洞，昨晚落石崩塌堵住了。（圖／民眾提供）