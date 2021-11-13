YouTube狂跳「破尺度羞片」　公公邊看邊顧嬰！她臉垮：才6個月大

▲公公顧嬰之餘，眼睛則狂盯啪啪片！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「是我的想法太怪，還是真的不正常？」一名人妻透露，最近滑YouTube老是跳出「羞羞影片」，一查觀看紀錄傻了，原來是公公獨自在家顧嬰兒時，會偷看來解決生理需求，讓原PO覺得頗有疙瘩，無奈告訴老公一事，也只得到「這種事情是要怎麼開口」的答案。

一名女網友在Dcard表示，生下寶寶後，公公主動要求來照顧孫子，因此他特地搬來與原PO一家三口同住，而尷尬的是，公公似乎有生理需求，會在YouTube搜尋不雅關鍵字。

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原PO崩潰娓娓道來，因為家裡沒有安裝第四台，平時一家人都是看YouTube直播新聞或旅遊影片，加上登入帳號是原PO的，最近跳出的推薦影片，卻老是與羞羞片相關，結果一查觀看紀錄後，頓時讓她臉上三條線。

只見搜尋紀錄出現「房中術、3P、婚姻不倫」，原PO直言，公公是趁他們夫妻上班時間，自己在家中觀看，且是在「客廳顧小孩的時段看的！」

儘管公公並沒做出不禮貌行為，但原PO依舊覺得心裡有疙瘩，加上寶寶才6個月大，無奈向老公討論一番後，但連做兒子的也覺得尷尬不已，淡淡表示「這種事情是要怎麼開口？」

▲部分網友覺得大驚小怪！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，網友熱心幫想法子，「我第一個想到的是小孩有點危險，希望是我想太多...跟老公商量一下，找個理由讓公公搬回原住處吧」、「不要講破，有些關係需要維持，開始找託嬰～找藉口讓公公離開吧」、「在睡覺前，請先生去看大量戒除邪淫、念佛號方面的影片，隔天你們去上班時，他就會感受到你們滿滿的關心...真的有需要溝通時，妳的立場不用處於尷尬的位置」。

不過也有網友幫忙緩頰，「老人也有性需求，或許你們可以在他房間裝一台可以看YT的電視」、「沒那麼嚴重吧，嬰兒又看不懂，而且會看羞羞片又不代表會對嬰兒做什麼，如果會看片就代表會做壞事，那全世界的男人都要被抓去關了」。