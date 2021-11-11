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倒讚幫哭了！YouTube宣布：「不喜歡」數據將全面隱藏

▲▼YouTube。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲YouTube。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

 記者楊庭蒝／綜合報導

YouTube 作為全球最大的影片搜尋和分享平臺，創辦的原意是為了方便朋友之間分享錄影片段，而後越趨成長茁壯，其平台內容已經深深影響著全球閱聽用戶，更有不少人以影片創作者作為畢生志向發展。不過，YouTtube官方在今（11）日宣布，未來將把網站中的不喜歡（Dislike）的數據隱藏，以保護影片創作者免於騷擾與特定攻擊。

YouTtube 在聲明中指出，YouTtube引入了相當多政策與功能，以保護與促進影片創作者（YouTtuber）和閱聽者之間相互尊重的互動模式，從今年初開始，YouTtube開始進行隱藏不喜歡按鈕數據的實驗，希望能藉此保護影片創作者免於遭到蓄意的騷擾，而實驗結果得證，這項改變確實減少了不喜歡攻擊（dislike attacking）的發生。

YouTtube 進一步解釋，在實驗過程中，官方發現了不喜歡的數據會有相當大的影響力，以左右閱聽者決定是否繼續觀賞影片的意願。對此，就有有心人士開始引導、使用不喜歡攻擊，試圖影響演算法的推薦。

不過，YouTtube 官方也強調，此項政策只會隱藏不喜歡的數據，按鈕本身並不會不見，閱聽者還是可以使用喜歡／不喜歡按鈕，表達自己對於影片的支持與否，而不喜歡的數據將只有創作者本身可以從後台看見。

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