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顏寬恒聲量破表？　周玉蔻秀數據打臉：小冬瓜底迪被騙錢

▲▼周玉蔻、顏寬恒。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

▲周玉蔻、顏寬恒。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

台中第二選區立委補選明年1月9日舉行，國民黨參選人顏寬恒對決民進黨參選人林靜儀。顏寬恒日前在臉書發文稱「家在哪，寬恒就在哪」，短短4天獲9萬人按讚，一舉超越過去發文，引起討論。對此，媒體人周玉蔻表示，林靜儀宣布參選當天就破10萬個讚，直至今天上午接近16萬。

周玉蔻14日在臉書表示，「小冬瓜底迪，看起來，這似乎是公關公司配合置入行銷編造假象騙你的錢！千萬別付款喔！」雖然資産多多，但好多是費盡心機、說不清楚來源的，再有錢也不能隨便當凱子呀！一群儍蛋，太猛、破表、自吹自擂，真不害臊！自己笨以為別人都笨！笑面虎顏寬恒，騙人者人恒騙之！

周玉蔻近來槓上顏家，接連指控顏清標霸佔鎮瀾宮董事長一職、顏寬恒誠信問題、與顏家選舉要穿防彈衣、欠債1.8億還霸佔法拍屋當服務處等，顏寬恒為此委託律師提告。周玉蔻昨（13日）還在臉書重提15年前被顏清標控告一事，並嗆顏寬恒若敢告，顏家潘朵拉的盒子將打開，「你告啊！顏寬恒，15年前你們家老顏告我落敗，顏面掃地；15年後的今天，指控顏家惡行者已如排山倒海，大浪濤濤湧來！你告啊！媽祖神明在上，顏寬恒你告啊，媽祖會保佑被你家控告者平安，顏家將在媽祖的懲教下一個個身敗名裂！」

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