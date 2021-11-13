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公投倒數！綠推LINE任務　蔡英文邀「辣台派」線上暖身

▲▼公投倒數！綠推LINE任務　蔡英文邀「辣台派」線上暖身。（圖／民進黨提供）

▲蔡英文官方LINE帳號推出公投任務。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

公投倒數36天，總統蔡英文12日晚間透過官方LINE帳號，推出「四個不同意，台灣更有力任務」，線上邀「辣台派」為年底公投熱身。民進黨表示，12日起至11月18日晚間12點前，完成指定的4項任務，就能優先收到12月的辣台派開講的實體活動「報名通知與資訊」。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，蔡英文的官方LINE帳號，一直都持續在經營、更新。尤其在公投期間，蔡英文經常透過LINE傳訊息，跟大家分享公投的資訊，不管是圖卡或影片，許多朋友也會回訊給蔡英文建議與鼓勵。

范綱皓說，「辣台派」是蔡英文與支持者之間的稱呼，過去也多次邀請社群上的「辣台派」，結合線上的互動，參與線下實體活動，成功讓支持者感受到蔡英文的不同面向，以及蔡英文想要傳達的想法。

范綱皓表示，此次公投，民進黨訴求「四個不同意」，蔡英文也將推出4個線上任務，讓支持者從線上的行動開始暖身，緊接著後續將推出線下的實體活動，希望1218的公投，能號召更多「辣台派」用行動，為公投投下「四個不同意」，讓台灣更有力。

范綱皓補充，這次推出的線上任務，為期7天，將會在指定時間發布任務內容，辣台派們只要在活動期間，完成4項任務，就可以優先收到12月實體活動「辣台派開講」的「報名通知與資訊」，歡迎支持者一起共襄盛舉、完成任務。

▲▼公投倒數！綠推LINE任務　蔡英文邀「辣台派」線上暖身。（圖／民進黨提供）

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