嶺東科大「原在一起」上百學者智慧火花　永續發展原民教育

▲朝陽科大、嶺東科大原民學生帶來精采傳統舞蹈 。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

嶺東科技大學長期關注原住民族教育發展，目前校內有近200名原住民學生就讀，12日上午校內舉行原住民族教育永續發展論壇「原在一起」活動，藉由匯集產、官、學、研界等專家學者意見，永續發展原住民族教育。

「原在一起」由嶺東科大校長趙志揚親自主持，活動為學生發展處長吳健中耗時多月精心宣傳、規劃，吸引逾120位關心原民教育學者參與，過程中朝陽科大、嶺東科大原民學生也帶來精采傳統舞蹈，豐富的表演獲得如雷掌聲。

▲嶺東科大校長趙志揚 。（圖／記者白珈陽攝）

趙志揚表示，嶺東科技大學歷年著重發展原住民族教育，自2016年6月1日設置原住民族學生資源中心，專責推動原住民族教育與文化各項事宜；鑒於教育部與原住民族委員會逐年共同推動發展原住民族教育，期能藉由論壇創新原住民族教育與文化永續發展，擴展教育工作者對原住民族文化認識，並輔導原住民族學生升學之普及化及就業規劃。

吳健中指出，本次論壇特別邀請國立陽明交通大學人文與社會教育中心林昭光主任、南投縣立旭光高中何光明校長等兩位，分就「尊重原住民族文化安全社會福利政策」、「原住民族人角度談族語復振及未來展望」等主題進行專題演講；行政院中部聯合服務中心專門委員全秋雄表示，感謝嶺東科技大學除辦學績優外，並長期關注原住民族教育發展，輔導原住民族學生升學著有成效，所以現今學校有198位原住民族學生就讀，此次特別辦理論壇，相信能吸引更多學生來嶺東就學。

▲嶺東科技大學學生發展處長吳健中。（圖／記者白珈陽攝）

活動在眾多學者熱烈討論下圓滿閉幕，趙志揚說，這次論壇只是開始，嶺東科技大學會持續關注原住民族教育發展，繼續為原住民族教育貢獻。

▲學生表演獲如雷掌聲。（圖／記者白珈陽攝）