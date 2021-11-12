　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嶺東科大「原在一起」上百學者智慧火花　永續發展原民教育

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲朝陽科大、嶺東科大原民學生帶來精采傳統舞蹈 。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

嶺東科技大學長期關注原住民族教育發展，目前校內有近200名原住民學生就讀，12日上午校內舉行原住民族教育永續發展論壇「原在一起」活動，藉由匯集產、官、學、研界等專家學者意見，永續發展原住民族教育。

「原在一起」由嶺東科大校長趙志揚親自主持，活動為學生發展處長吳健中耗時多月精心宣傳、規劃，吸引逾120位關心原民教育學者參與，過程中朝陽科大、嶺東科大原民學生也帶來精采傳統舞蹈，豐富的表演獲得如雷掌聲。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲嶺東科大校長趙志揚 。（圖／記者白珈陽攝）

趙志揚表示，嶺東科技大學歷年著重發展原住民族教育，自2016年6月1日設置原住民族學生資源中心，專責推動原住民族教育與文化各項事宜；鑒於教育部與原住民族委員會逐年共同推動發展原住民族教育，期能藉由論壇創新原住民族教育與文化永續發展，擴展教育工作者對原住民族文化認識，並輔導原住民族學生升學之普及化及就業規劃。

吳健中指出，本次論壇特別邀請國立陽明交通大學人文與社會教育中心林昭光主任、南投縣立旭光高中何光明校長等兩位，分就「尊重原住民族文化安全社會福利政策」、「原住民族人角度談族語復振及未來展望」等主題進行專題演講；行政院中部聯合服務中心專門委員全秋雄表示，感謝嶺東科技大學除辦學績優外，並長期關注原住民族教育發展，輔導原住民族學生升學著有成效，所以現今學校有198位原住民族學生就讀，此次特別辦理論壇，相信能吸引更多學生來嶺東就學。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲嶺東科技大學學生發展處長吳健中。（圖／記者白珈陽攝）

活動在眾多學者熱烈討論下圓滿閉幕，趙志揚說，這次論壇只是開始，嶺東科技大學會持續關注原住民族教育發展，繼續為原住民族教育貢獻。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲學生表演獲如雷掌聲。（圖／記者白珈陽攝）

►什麼！Timberland機能外套特價了！

ET快訊
吃火鍋衣服臭爆　達人激推「超實用妙招」不用洗
瑪莎惡少爸「捧6萬探望」被酸爆　內行人揭潛規則：有3種選擇
抓姦抓到閨蜜！正宮小三「對決火爆片」瘋傳　千萬人觀戰嗨了
128元餐點含3顆干貝　送上餐桌「干貝失蹤」！店員：那是蒜頭
瑪莎3惡徒碰到怎解？東海大七5年前示範過　網：89被嚇跑
宏都拉斯總統晚間抵台　將與蔡英文會晤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嶺東科大「原在一起」上百學者智慧火花　永續發展原民教育

新竹消防猛男月曆又來了！手刀備好10張發票　限量5千份換完為止

「百桂食品」農地上蓋廠房　彰縣府勒令停業喊拆

南警強力打擊犯罪成效佳　警政署長頒發破案獎金慰勉

桃園市立美術館攜手桃捷　推出書藝彩繪列車

林智堅親表揚防疫英雄　11位醫師獲特殊貢獻獎

2021桃園電影節台灣獎揭曉　《手事業》拿下最佳影片殊榮

林智堅產業請益之旅　訪面板驅動IC龍頭聯詠

黃偉哲頒發「第11屆台南文學獎」　府城台語詩人林宗源獲頒「卓越市民」

2022台東形象月曆　繪聲繪影傳遞台東慢經濟

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

Sandy曝婚禮卡關...吳宗憲登台「頭好痛」　搭檔「周華健帥兒」當面問：還是你爸要來唱？

男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝兒未來規畫：創業開店養妳

瘦子買5房透天厝「結婚算夠用」　曝內部格局：我沒蓋游泳池喔XD

活到90歲第一次摸「像牛的大狗」　路人阿公滿足笑親吐1句話有洋蔥

嶺東科大「原在一起」上百學者智慧火花　永續發展原民教育

新竹消防猛男月曆又來了！手刀備好10張發票　限量5千份換完為止

「百桂食品」農地上蓋廠房　彰縣府勒令停業喊拆

南警強力打擊犯罪成效佳　警政署長頒發破案獎金慰勉

桃園市立美術館攜手桃捷　推出書藝彩繪列車

林智堅親表揚防疫英雄　11位醫師獲特殊貢獻獎

2021桃園電影節台灣獎揭曉　《手事業》拿下最佳影片殊榮

林智堅產業請益之旅　訪面板驅動IC龍頭聯詠

黃偉哲頒發「第11屆台南文學獎」　府城台語詩人林宗源獲頒「卓越市民」

2022台東形象月曆　繪聲繪影傳遞台東慢經濟

經濟部邀喝咖啡有成果！　賣場、超市業者同意設「平價專區」抗漲

網紅鴨勇闖馬拉松　蠢萌模樣讓愛迪達想特製「鴨鞋」

遊客野戰298個「激情熱點」！小草狠遭蹂躪　巨蜥誤吃遺留物

瑪莎惡少爸「捧6萬探望」被酸爆！內行人揭潛規則：有3種選擇

嶺東科大「原在一起」上百學者智慧火花　永續發展原民教育

罷昶二階錯假率達三成　呱吉嗆爆鍾小平：不過是政治圈三姓家奴

正妹穿「遮半邊牛仔熱褲」辣爆　網全噴鼻血：真的猛！

影／虛擬貨幣漲翻天 定期定額進場五年賺14倍

前辦公室主任性侵女志工　林奕華「連帶賠償200萬」將上訴

問成份被當奧客　甜點店酸她「麻煩客人」：就沒有要賣你

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

地方熱門新聞

魔神仔帶走？紅衣嬤推輪椅10km跌山坡

顏寬恒：早跟父親說很多次「慈悲無用」

李應元病逝　桃園友人近月前甫號召集氣

百桂農地上蓋廠房　彰縣勒令停業喊拆

桃園推民宿1+1特色行程　限量一千名

12台灣歐吉桑徒步環島玩金門

海鮮配啤酒引發痛風　醫：長期高尿酸才是主因

復興區旅遊新亮點　羅浮溫泉湯池啟用　

台南首創救護車公車整合優先號誌

她要幫韓籍男友買房共築愛巢　閨蜜幫出頭

龍潭「十一份觀光文化園區」　第一期開幕

桃園大廟景福宮建醮　9日起信眾茹素5天

杜汶澤讚陳其邁挺港年輕人　預告在高雄做慈善

台南2021年重大投資招商385億元

更多熱門

相關新聞

「收穫那麼多」原民最大慶典　20日千禧公園慶豐收

「收穫那麼多」原民最大慶典　20日千禧公園慶豐收

「收穫那麼多」2021屏東縣原住民族收穫節，於11月20日在屏東市千禧公園登場，邀請全國鄉親朋友一起來體驗原住民豐富的文化，近距離感受豐收的喜悅，一起「收穫那麼多」!

首屆飛鼠市集嘉年華　20日中興新村登場

首屆飛鼠市集嘉年華　20日中興新村登場

「繪出環境嘉園繪本」　首獎17歲學生拿下

「繪出環境嘉園繪本」　首獎17歲學生拿下

台科大達路岸長廊展示原民文化

台科大達路岸長廊展示原民文化

雙族合璧的久美國小　新建校舍和操場啟用

雙族合璧的久美國小　新建校舍和操場啟用

關鍵字：

嶺東科大原住民原民教育

讀者迴響

熱門新聞

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

超濃「魚腥味響屁」狂放！人夫拖20年　醫嘆：已晚期

偶像女星爆惡意停業「捲款逃」！詐騙惡行全被揭

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

吳夢夢被鄧佳華親點名「爆合體拍片」！

連千毅痛譙瑪莎惡少辦案警太扯！

瑪莎惡少爸「噴出1句幹話」超震驚！

更多

最夯影音

更多
遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻
瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面