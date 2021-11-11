雙11最後優惠！品牌整點接力殺最低11元　Dyson輕量無線吸塵器現省近萬元

▲東森購物網雙11限定加碼全天LINE回饋11%，電視通路也在今晚推出刷倉、亂賣會等11/11一日限定優惠活動。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11活動進入倒數，把握今晚整點搶最後優惠，電商平台再推LINE購物限時加碼，品牌也有接力限時下殺，雅詩蘭黛年輕金三角特殺1,111元，Dyson輕量無線吸塵器更是只要11,111元；電視購物則有刷倉和亂賣會，主打眾多商品幾乎不到一折價，破盤讓會員再開搶一波。

東森購物網在雙11強打多項促銷，並限定加碼推出全天LINE回饋11%，部分商品5%回饋無上限，電視通路今晚8點「刷倉」將推出美妝精品、家電特賣，愛馬仕唇膏、SK-II青春露2,000元有找、雅詩蘭黛潤唇膏269元起，還有禾聯家電45折起限量搶購，像是不鏽鋼快煮壺399元、6L除濕機不到4,000元、瞬熱式溫水洗淨便座75折；晚上10點「亂賣會」共有54項商品，每項2分鐘限時搶購，推薦雅詩蘭黛588元起、資生堂彈潤晚安凍膜380元起、YSL 奢華緞面唇膏500元有找，眾多商品將以幾乎不到一折超值價格提供給會員。

momo「11.11狂歡晚會」將於11/11晚間19:30～21:30登場，由金鐘紅毯主持人黃豪平領軍嗨翻全場，並集結dyson、桂格、羅技、煙波大飯店等10大品牌爆品，祭出年度最殺雙11驚喜價，參與晚會留言分享活動，還有機會帶回九陽智慧全能萬用鍋、煙波大飯店住宿券兩大好禮。

▲Dyson Digital Slim Fluffy SV18輕量無線吸塵器，晚間10點開搶特價只要11,111元。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物祭出品牌接力殺11元起，雅詩蘭黛小棕瓶50ml+原生露15ml+無敵霜15ml，原價5,400元，限時1,111元；快車肉乾超級肉乾霸王4包，超值下殺11元；Dyson Digital Slim Fluffy SV18輕量無線吸塵器，原價20,900元，特價只要11,111元；伊萊克斯主廚系列5公升觸控式氣炸鍋破盤價2,111元。

PChome 24h購物連續第五年舉辦演唱會，晚會高峰時段站上流量較平日暴增超過10倍，也帶動雙11接單業績較平日飆升8倍，最高交易金額年齡層以18～24歲、45～54歲兩大族群為主，統計全日訂單以「日用、3C、家電」為熱銷品類前三名。今晚21:00～22:59將再祭出LINE購物限時加碼5%，全站限量優惠折扣將延續至11/14。

樂天市場雙11購物節因瞬間湧入大量流量，造成系統大當機，引起會員抱怨無法刷卡結帳或登入，內部直到下午4點30分才修復完畢，官方為此特別加碼優惠券彌補，會員除了可享原本活動優惠，11/12 23:59前消費滿2222元可再現折222元。