罷昶二階連署失敗！不合格9431件　 10天內補需補件2358份

▲立委林昶佐。（資料照／記者屠惠剛攝）



政治中心／台北報導

罷免林昶佐二階段連署審查結果出爐，中選會今（12）日公布審查結果，不合格份數有9431分，將依法通知領銜人鄭大平10日內補提2358件連署人名冊。對此，立委林昶佐表示會做好準備，「報復性罷免到我為止」；罷昶團體將於10天內完成補件。

罷免林昶佐二階段連署於10月9日送抵台北市選舉委員會，台北市議員鍾小平跟領銜人鄭大平，一共蒐集了3萬3千份連署書，超過2萬4000份的門檻。

中選會表示，依規定，北市第5選舉區林昶佐立委罷免案，經查該選區前次選舉人總數為24萬4748人，故所詢第二階段的罷免案連署人之份數應達2萬4475人（份）以上。

經台北市選舉委員會偕同台北市政府戶政機關之查對結果，函報中選會後公布，送件份數計3萬1548人（份），不合規定依法應予刪除而剔除者計9431人（份），故合格份數因此為2萬2117人（份），不足規定人數為2358人（份）。

中選會指出，收到台北市來函後，也將依法通知鄭大平先生應依公職人員選舉罷免法第83條之規定，於收到中選會通知之次日起10日内向台北市選舉委員會補提連署人名冊，再進行後續相關作業之處理，如補提後交北市查對、查對後再交中選會審定等程序。

對此，林昶佐12日下午回應，這次連署書錯假率高達3成，顯示罷免方不惜動用可疑手段達成政治目的，他強調會做好準備迎戰，「報復性罷免到我為止」。

罷昶公民團體發言人高毓安回應，接下來如有「10天內補件」的空間，將全力發揮公民力量，為罷免林昶佐第二階段，拼上最後一塊關鍵的拼圖，「以公民號召，集結最大力量」。

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