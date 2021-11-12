把人打成植物人！「父母脫產」沒錢賠　律師轟：要生就不要生廢物

▲瑪莎拉蒂惡少把男大生打成重傷，女律師有感而發。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書、翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台中一名18歲宋姓男大生7日開車行經台灣大道與河南路口時，與要價千萬的瑪莎拉蒂發生擦撞，結果遭張敦量與陳勁豪、李韋霖打到顱內出血重傷。對此律師李怡貞有感而發，「花時間把自己的孩子教好，勝過在鏡頭前道歉，不要造成各種千古恨。」

李怡貞表示，之前處理過類似的案件，一群人因為很鳥的事，把她的當事人孩子打成植物人，開庭審理的過程，所有被告推卸責任、記憶不復，但民事的連帶責任跑不掉，而未成年的行為人父母就必須連帶，不過父母不是脫產，就是喊沒錢，或是犯案後又再參與其他重大刑案正在關。

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李怡貞說，「訴訟程序曠日費時，民事刑事假扣押每個程序都需要律師費，假扣押還要提供擔保金，10幾個被告，每個被告的每次答辯都是鬼扯，誰要認？每個都說站在旁邊看或是棒子揮空。」

李怡貞嘆氣，對當事人來說每次跟律師討論都是煎熬，回到醫院看到癱瘓在床上沒有進展的孩子都是心酸，「當事人曾跟我說『我不知道他活著還是走掉才是對他最好』，我忍著眼淚還是安慰，活著總是有希望，這樣的歷程沒有人可以承受，這樣的律師費用沒有人可以負擔。」

李怡貞有感而發，「要生就不要生廢物，除非你們本人也都是垃圾，花時間把自己的孩子教好，勝過在鏡頭前道歉，不要造成各種千古恨。」

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