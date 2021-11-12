應召站躲查緝　要嫖客辦事前發毒誓「是警察，全家死光光」

▲警方循線在大樓查獲「1房1鳯」應召站。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

以33歲郭姓男子為首的應召集團，透過網路標榜「乾淨舒適、保證本人、價格最親」分別於轄內大樓承租套多個房間以「1房1鳯」提供賣淫，為規避警方查緝和滲透釣魚，該集團要客人交易前先發誓不是警察，不然全家死光光，經警方成立專案小組佈線查緝，11日持檢察官搜索票，查獲郭男、楊姓員工、4名應召女郎2名男客及上千個保險套、情趣用品、毛巾，依法移送偵辦。

▲▼應召站在網路上標榜「乾淨舒適、保證本人、價格最親」，交易前更客人發毒誓「你是警察，全家死光光」。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，桃園警察分局接獲情資，以郭姓男子為首的應召集團，透過網路散佈廣告招攬客人，「外約最低3.5K起，高檔1萬起、杜絕A換B」，並標榜「乾淨舒適、保證本人、價格最親」；同時為規避警方查緝，分別於轄內3大樓承租11間套房提供小姐賣淫，並要客人買春交易前先錄音發毒誓「我是警察，全家死光光」。

▲▼查獲保險套、毛巾及情趣用品。（圖／桃園警分局提供）

桃園分局行政組立即與埔子派出所組成專案小組進行查緝，並報請桃園地檢署檢察官指揮，經監控蒐證完成，於昨日17時30分許，持搜索票進行搜索，將郭男、楊姓員工及4名應召女郎(2名本國籍、2名越南籍、均為逾期居留)與2名男查緝到案，並查扣毛巾、上千個保險套及情趣用品等，全案依法移請偵辦。