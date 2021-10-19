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「香草奶」小隻馬硬壓長腿妹！胸狠價多千元　警嘆：人肉秤斤賣

▲高雄市左營分局透過網路抓色情，業者的推銷色情廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市左營分局透過網路抓色情，業者的推銷色情廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營分局的員警扮尋芳客取締色情，在網路發現有色情廣告後，透過廣告上的LINE加入尋求交易，業者除推薦旗下2名女子的身材數字之外，還傳照片讓員警「選妃」，同時2女子的價碼也不一樣，其中一個胸部較爲豐滿，同樣時間價差1000元，讓員警感嘆「人肉市場真的是秤斤論兩」。

▲高雄市左營分局透過網路抓色情，業者的推銷色情廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

今年1月，左營分局的員警透過網路巡查的方式發現，有應召站業者透過網路招攬客人，警方透過LINE的方式跟應召站業者搭上線，在詢問價錢的過程當中，對方先推薦一名身高168公分，有著逆天長腿的C罩杯女子（上圖），20歲，相當年輕，全套費用5000元，強調這是旗下「最便宜」的，已經是「極品」，標榜旗下女子「素質」都很高。

▲高雄市左營分局透過網路抓色情，業者的推銷色情廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市左營分局透過網路抓色情，業者的推銷色情廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市左營分局透過網路抓色情，業者的推銷色情廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市左營分局透過網路抓色情，業者的推銷色情廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

眼見員警沒有反應，業者又立刻推薦另一名「小隻馬」（下圖），雖然身高只有155公分，體重48公斤，擁有E罩杯，而且配合度非常好，要價6000元。最後員警選擇了長腿妹，同時相約在高雄左營一家汽車旅館內交易，而且這家汽車旅館距離分局也相當近。

▲高雄市左營分局透過網路抓色情，業者的推銷色情廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

應召站隨後到市區接了長腿妹要上工，進了房門之後，員警當場打槍，同時也依照「行規」給了200元的車馬費，等長腿妹離開後，扮演小蜜蜂的員警立刻通報外面的員警進行攔查，在車內查扣到跟應召站業者的聯繫手機，最後將這名馬伕送辦。橋頭地方法院在9月中旬做出判決，判他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

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