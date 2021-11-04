殺按摩女「17刀幾斷頸」　外送員淚求交保：女兒哭著找爸爸

▲男子潘秉侑（中）涉強盜殺害越籍按摩女，卻以幼女哭著找爸爸為由求交保。（資料照／記者邱中岳攝）

記者黃哲民／台北報導

北市一名尋芳客潘秉侑今年涉揮刀殺害一名越南籍按摩女子，被害人脖子遭砍17刀幾乎斷頸，潘男被訴涉犯強盜殺人罪嫌，台北地院今開庭時，在押的潘男淚求交保，聲稱2名幼女哭著找爸爸，他母親心力交瘁，有輕生念頭，他的車禍腿傷也需要治療，檢方指潘男應知殺人該負刑責，建請延押，法官諭知評議後裁定。

潘男（36歲）於一審第一次羈押即將到期，法官今上午開庭調查是否延押時，潘男強調自己從沒逃亡、逃避刑期的意圖或念頭，「懇求法官給我一個機會」，讓他交保回家安頓家人，潘男聲稱2名幼女常哭著要找爸爸，他的母親代為照料，在疫情期間找不到時間能配合的工作，家境很困窘，母親心力交瘁，不時以淚洗面，「還說要帶我的2個女兒走上絕路」。

潘男說著說著摘下眼鏡拭淚，表示希望回家安撫家人情緒、安排母親的工作，「在判刑定讞入獄服刑前，能賺錢賠償被害人家屬」，此外，他以前出過重大車禍，右腿植入鋼釘，「現在變天就會酸痛」，需要治療，潘男強調若能交保，無論定期報到或出庭，「我都不會缺席」。

辯護律師指潘男已認罪，沒有勾串、滅證之虞，家境也沒有逃亡能力，請求准許交保。不過檢方主張審理尚未進行交互詰問證人程序，且潘男殺人時就應知該負什麼刑責，「不是在犯案後，用家庭、個人理由求交保」，這也不是判斷是否羈押所需考量的因素，建請延押。

法官提醒潘男可尋求監所醫療資源治療腿傷，也可請社工協助家人，潘男表示社工想把他的2個女兒送安置，他和母親都不肯，至於腿傷已在看守所就醫，靠吃藥撐著。法官諭知評議後裁定是否延押，潘男先還押。

從事外送工作的潘男今年（2021年）5月11日，到北市林森北路一名越籍按摩女子工作室買春，卻涉持水果刀刺死對方。檢警驗屍發現被害人身中19刀，其中17刀集中脖子、幾乎斷頸，潘男到案辯稱自己沒砍那麼深，「應該是別人砍的」，由於潘男行兇後取走被害人財物，加上被害人遺體顯示遇害前沒有性行為，檢方認定潘男謀財害命，依強盜殺人罪嫌起訴。