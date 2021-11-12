陳勁豪媽媽「鬧來鬧去就正常啊！」　PTT怒噴爆：難怪養出垃圾

記者周亭瑋／綜合報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量與友人陳勁豪、李韋霖，將18歲宋姓男大生打成重傷，引起全台譁然。其中19歲陳勁豪是年盈淨水超市小開，越南籍母親昨也出面鞠躬道歉；然而，她的一番話再度點燃鄉民怒火，氣得洗版怒譙「家庭教育不意外」、「這幾個媽媽都在提油救火」。

▲陳母堅信，兒子沒有動手。（圖／記者李忠憲翻攝）

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陳勁豪媽媽面對鏡頭時，強調「不可能是我兒子（動手），他跟我說他沒有打人欸，對！我確定沒打人。」雖然如此，她也鞠躬向社會道歉，至於陳勁豪究竟有無打人，要等上法院才能知道，「如果兒子有罪，希望大家可以給我一個機會好好教養，也希望兒子能為自己的罪負起責任。」

▲陳勁豪家裡開淨水器行。（圖／翻攝自Google Maps）

然而，當被記者問到兒子是否有前科時，陳勁豪母竟回，「小孩就是有在外面喝酒，還是怎樣的，就鬧來鬧去...是正常的阿，就一兩次，我聽過是這樣子啦！」

這番言論被網友放上PTT，立刻引起撻伐，鄉民紛紛回應，「淨水器富二代之母」、「人家是中文詞彙有限」、「媽媽是無辜，但講那些垃圾話就是垃圾」、「典型阿！千錯萬錯都不是自己的錯」、「講他沒打人實在無法同情欸，媽媽口音好重」、「養出一個畜生8+9」、「改天妳兒被打到變植物人，再來說看看正常」、「這淨水器小店面，應該不算富二代啦哈哈」。

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