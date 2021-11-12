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陳勁豪是年盈淨水小開！名醫爆「和他爸交手過往」：還好不是拿球棒

▲陳勁豪家裡開淨水器行。（圖／翻攝自Google Maps）

▲陳勁豪家裡開淨水器行。（圖／翻攝自Google Maps）

記者周亭瑋／綜合報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量與友人陳勁豪、李韋霖，僅因擦撞將18歲宋姓男大生打成重傷，而三人背景也陸續遭起底，其中19歲陳勁豪是年盈淨水超市小開，麻醉科名醫邱豑慶就曾買過他家的商品，吐露很差勁的消費體驗，更忍不住嘲諷道「還好當年老闆不是拿球棒。」

邱豑慶昨晚在臉書粉專「麻的罰跪-妻易毆邱醫師」提到，之前在彰基工作時，因為要結婚，花了3百多萬買了人生第一間房子，位置就在彰化南瑤宮正後面，並在那生了老大、老二，住了幾年最後在搬回屏東前賣掉。

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▲▼瑪莎惡少陳勁豪母親出面鞠躬道歉。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲陳勁豪母親出面鞠躬道歉。（圖／記者李忠憲翻攝）

搬家前，他忙著處理所有的家具電器，冷氣要收冷媒拆機，洗碗機要拆機，能自己搞定的儘量自己來，「結果遇到檯面上的冰溫熱飲水機時，因為當初安裝的奇葩師傅，把電源插頭拉到廚下，跟逆滲透的插頭走在一起，我自己拆不下來，所以打電話去問裝機的廠商，就算我願意付工資，老闆仍堅持不願派師傅來幫我拆機，他說剪刀把電源線剪斷就好，他師傅都要忙裝機，這種小工作他們不接。」

無奈之下，邱醫師只好關掉總電源，拿鉗子把電源線夾斷，然後默默的記下這間店，「我告訴自己，這你貪小便宜選的，下次選大品牌。」

他苦笑說，「搬回來南部7年了，那台飲水機到現在還在我家儲藏室，看到剪斷的電源線其實我也不敢接回去使用，每次看到它就只能告誡自己，以後就算手頭再緊，預算再有限，也不要找這種二三線品牌了，乖乖去買比較重視商譽的大廠牌，不是很好嗎？」

▲男大生開車不慎擦撞一台瑪莎拉蒂，竟遭對方痛毆，致顱內出血進加護病房。（圖／記者游瓊華攝）

▲宋姓男大生仍在加護病房。（圖／記者游瓊華攝）

最後，邱豑慶話鋒一轉，直呼「不知道有沒有人聽過這間飲水機的廠商？真巧，我記得叫年盈淨水。還好當年老闆只是要我自己拿剪刀，不是拿球棒。」

對此，網友也紛紛笑回，「這個往事告訴我：這輩子誰都可以惹，就是不要惹到你，要不然還真的是記得一輩子」、「高級酸！請收我膝蓋～」、「這槍補得及時」、「拆機方法錯了，拆淨水器要用球棒」、「除了剪刀，還精通球棒的廠商」、「默默走向廚房看飲水機名稱」。

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