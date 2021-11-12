「3生肖」2022年苦盡甘來　「好運+貴人」加持...將迎來成功

▲3生肖明年將苦盡甘來。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

2021年逐漸邁入尾聲，隨著新的一年到來，也給許多人帶來新的希望。俗話說得好「機會總是留給準備好的人」，跨過了今年的風風雨雨，眾人也將迎來充滿機遇的一年。其中，「網易」網站便特地點出了3個生肖在明年將會獲得更多好運加持，牢牢將幸福掌握在自己手中。

根據《網易》網站報導，2022年將迎來成功的3個生肖如下，快來看看自己是否有上榜吧！

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生肖牛

屬牛的人，在2022上半年就會遇到不錯的機遇，他們的個性本就屬於非常樂觀的類型，因此遇到問題都能妥善處理，在激烈的競爭之中也能脫穎而出，笑傲職場。此外，肖牛的人還有一個優點，就是不會驕傲，因此明年的事業發展將有所成就，屹立不倒，幸福生活綿長。

生肖狗

屬狗的人個性陽光熱情，對身邊人非常客氣，對任何事情都相當負責，對生活也能有所堅持，不曾擔心會有事情是自己無法把握的；他們在2022年裡將更加自信，成就大業，能夠確實把握生活中的各種機會，面對挑戰也毫不畏懼，因此能迎接幸福到來！

生肖雞

屬雞的人，對於他們來說，任何成功來得都不會太晚，因為他們深謀遠慮，早就做好了未來的打算。在明年的日子裡，屬雞的朋友一來可以實現願望，二來還可以遇見機遇，彷彿生活中的貴人皆紛紛到來、陪伴在身邊！肖雞者的朋友圈相當廣泛，也能在這之中得到不少啟示，因此日子會過得越來越好，2022年將大有可為，煩惱減少了許多！

※民俗說法 僅供參考

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