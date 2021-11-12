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瑪莎「第3惡煞」背景神秘　傳是五金行小開、家產遭法拍

瑪莎拉蒂3煞當街爆打男大生案，警方前晚將3嫌拘提到案。（圖／報系資料照）

▲瑪莎拉蒂3煞當街爆打男大生案，警方已將3嫌拘提到案。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台中一名18歲宋姓男大生7日開車行經台灣大道與河南路口時，與要價千萬的瑪莎拉蒂發生擦撞，結果遭3名惡煞打到顱內出血，人目前還在加護病房；事發之後，3名惡煞的身分也遭到肉搜，不過最後1名惡煞的身分卻是相當神秘，至今仍無法確定，外傳家裡曾開過五金行，且家產早在10年前就被法拍。

瑪莎拉蒂車內3名惡煞毆打宋姓男大生，導致其入院，至今仍在加護病房救治中，事發之後，3人身份紛紛遭到起底，其中主嫌張敦量，也證實為彰化食品業小開，其父母雖離異，但昨（11日）也已現身道歉，張父也在記者會上一連6次鞠躬，但宋男傷已至此，其家屬不願接受道歉。

另外2人，陳勁豪家中是做淨水器生意的，據悉陳母就是公司老闆，不過據《TVBS》報導，陳母昨天出面替兒子抱屈，聲稱兒子沒有動手打人。

至於第3人李韋霖，根據《自由時報》報導，網路有傳聞他是草屯車床工廠小開，甚至還說李韋霖的爸爸是政治人物。

不過追查後發現，李韋霖戶籍地的房子早已經出租，屋主也不是他的父母，父母則是經營五金行，現在已經停止營業。附近居民透露，對李韋霖印象不深，不過可以確定的是他爸爸不是政治人物。

附近鄰居則透露，李韋霖父親過去在南投經營五金行，不過已經收掉一段時間了，而李父的房子早在10多年前就被法拍，一家人早搬去其他地方租屋。

對於李韋霖的背景，起初外傳李家是做CNC銑床生意，不過後來又有人稱其父過去是開五金行，直到目前為止，李韋霖的背景仍無法確認，可以說是相當神秘。

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