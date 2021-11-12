14歲兄妹看影片學挖礦！「爽賺450萬」還開公司發行專屬貨幣

▲美國德州14歲男孩伊肖恩（Ishaan Thakur）與妹妹9歲妹妹安雅（Aanya Thakur）因自學挖礦而致富。（圖／翻攝自The Dallas Morning News）

圖文／CTWANT

「在路邊擺攤賣檸檬水」向來是美國小孩賺取零用錢的主要方式之一，但德州有名14歲男孩發現「挖礦」遠比賣檸檬水有賺頭，還與9歲妹妹透過看影片自學而「掘」出一筆可觀財富，更僅用7個月就賺進16萬美元（約新台幣450萬元），遠超過上班族一整年的薪水，最近他們更打算發行自己的虛擬貨幣，在幣圈挖出更多財富。

據《CNBC》與《達拉斯晨報》 (The Dallas Morning News）報導，現年14歲的印度裔男孩伊肖恩（Ishaan Thakur）與妹妹9歲妹妹安雅（Aanya Thakur），過去也像其他小孩在夏天擺攤賣檸檬水賺錢，直到他們前華爾街投資銀行家的父親，某晚在床邊講了比特幣價格飆升的故事，才讓他們萌生挖礦賺錢的念頭。

伊肖恩認為，比起直接投資比特幣，把積蓄用來買設備挖礦顯然更加實際。但全球晶片短缺導致相關設備一件難求，兄妹倆常一大早就去店面排隊，只為順利買到硬體組裝礦機，看到兒女因為自己分享的故事而一股腦投入幣圈的前銀行家父親，也提供貸款「資助」孩子們的挖礦夢。

▲擁有97台礦機的伊肖恩，每月挖礦成本高達近1萬美元（約新台幣28萬元）。（圖／翻攝自The Dallas Morning News）

為了更有效率挖礦，伊肖恩開始在YouTube研究大量挖礦與其他幣圈知識，他發現雖然組裝一台礦機要耗費10小時與不小開銷，卻是「未來龐大且穩定的被動收入來源」，為此他還在家人協助下與妹妹創立「Flifer Technologies」公司以購買更多設備。如今兄妹倆已有97台礦機，用以挖掘比特幣、以太幣與烏鴉幣。

儘管每月挖礦成本高達近1萬美元（約新台幣28萬元），伊肖恩卻透露這些開銷與賺取的利潤相比「微不足道」，因為兩人自4月開挖以來，已賺了價值16萬美元（約新台幣450萬元）的虛擬貨幣，伊肖恩更向媒體透露，他們已經與開發人員和律師合作，準備在未來推出屬於兄妹倆的虛擬貨幣。

伊肖恩表示，其實當醫生才是他的夢想，打從一開始，他就只把挖礦視為賺取大學學費的途徑，即使虛擬貨幣讓他賺取龐大財富，也不會放棄當醫生的志向。除了有超齡的賺錢能力外，伊肖恩也有不凡的電腦知識，據他所說，他自製電腦的圖形運算能力，已超越NASA裡的大多數電腦，但他卻不認為自己是電腦天才，只說：「我的朋友們喜歡在電腦上玩遊戲，但我是為了好玩，才組裝起電腦。」

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