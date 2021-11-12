為賺2925元！她「工作到一半」警衝進來　「鞭子狠抽17下」痛苦倒地

▲違反伊斯蘭教法被鞭刑。（圖／翻攝自YouTube／Serambi on TV）

圖文／CTWANT

印尼亞齊省（Aceh）班達亞齊市一對男女因還未婚就發生性行為，違反了伊斯蘭教法，因此被公開鞭刑17下。2人在公眾面前被鞭打，女子被打到痛苦趴地。當地副市長Zainal Arifin直言，「我們不會退縮，會繼續在班達亞齊市執行伊斯蘭法律。」

根據《Visi Media Asia》報導，一對男女因不是夫妻卻發生性關係違反伊斯蘭法，因此被判鞭刑20下，扣除3個月拘役，剩17下鞭刑。從影片中可以看見，女子在實施鞭刑的時候，一度痛苦倒在地上，但又被扶起繼續打。

據了解，21歲男子縮寫AM，23歲女子縮寫MAM，2人都不是班達亞齊市的居民，而是來自其他地區的移民。判決書提到，2人今年8月在酒店以150萬印尼盾（約新台幣2925元）價碼從事性交易，結果進行到一半時，警方開門突襲，將他們逮捕。

副市長Zainal Arifin提醒，大多違反伊斯蘭教法的案件都是外地人，外地人在當地也是要遵守伊斯蘭法律，希望被鞭刑的人在之後能變好，不要再做出違反伊斯蘭教法的行為；另外，他也盼其他人以此借鏡，不要違反伊斯蘭教法。

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