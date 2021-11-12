「3種夢境」是不祥之兆！　化解惡夢先檢查「這2件事」

▲有人說夢是現實的反射。（示意圖／Unsplash）

實習記者林郁婷／綜合報導

夢是一種意象語言，夢的內容從平常事物到超現實事物都有，有人說夢是現實的反射，也有人說夢是潛意識的投射，多年以來，科學家試圖了解夢境與現實之間的潛在聯繫，並就這些夢境從現實生活角度進行了「解夢」。而從命理觀點來看，不同的夢境所代表的寓意也不盡相同，都蘊含著近期的運勢情況，可能好轉也可能衰敗。

運勢命理網站「生肖運勢天天看」就分析指出，如果夢見「借錢」、「掉頭髮」、「飛機墜毀」，都是不祥之兆，代表最近會有一系列問題纏身，像是錢財流失、生病等等，一定要多加留意，也能參考化解惡夢的方法，提早做準備。

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1.夢見借錢

不管是夢見自己借錢給別人，還是找別人借錢，都是不好的寓意，近期可能存在各種財務危機，不僅會影響到工作事業，嚴重一點還會影響到和家人之間的關係。特別是夢到向銀行借錢貸款，必須更小心了，代表近期財產有可能會流失，需要控制自己的消費，也不要參與投資活動，小心虧損。

2.夢見掉頭髮

這種夢代表近期經常焦慮不安，同時擔心自己的身體狀況，是典型的預示健康問題的夢境。因為「頭髮乃血之餘」，夢見掉頭髮，有生命力衰退之意，所以近期要留意自己的健康狀況，多注意飲食，早睡早起不熬夜，避免舊疾復發或產生新的疾病。

3.夢見飛機墜毀

夢見飛機墜毀屬於不祥之兆，通常預示身邊的人可能遇到危險，或是自己碰到無法解決的棘手問題。總而言之，無論是現實還是夢境，飛機墜毀都不是一件好事，所以夢見這種夢境，自己可以提早做好防範。

想要化解惡夢，必須從根本做起，像是檢查臥室的風水格局，看看有沒有頭頂橫梁、床對門或床頭兩邊無靠的情況，還有就是注意自己的身體健康，經常無故做噩夢，往往是身體健康亮紅燈。

除此之外，多多靠近正能量的人，平時也要調節自己的心情，不要總是把心事憋在心裡，心情變好，睡眠質量上升，也就慢慢遠離不吉利的噩夢了。