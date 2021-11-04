4大夢境預示要犯小人　近期恐惹上麻煩要多加防範！

▲4大夢境預示要犯小人。（示意圖／123RF）

實習記者廖翊慈／綜合報導

運勢命理網站「知命命理」分析，夢境能預示現實生活的發展，若夢見被水淹、被狗咬、腳受傷、被追殺，代表最近會被小人針對或遇上令人頭疼的麻煩，一定要提高警覺，多加防範。

1. 夢見被水淹

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雖說夢見大水是吉兆，但若夢中水殃及自身，便會成為不祥之兆。尤其如果夢見家中房屋進水，則預示會出現對家庭不利的小人，這時家人之間就需要同心協力，互相信任，齊心尋找問題所在，方能化解矛盾。

2. 夢見被狗咬

狗一般是象徵忠誠及道德約束（自我要求），因此它是一種良善的象徵，不會無緣無故傷人。若是做夢夢見被自家狗咬，則建議近期要提高心理警惕，謹防被他人欺騙，還要仔細辨別重要事件的真偽，否則就會有破財的危機。若是夢見陌生的狗咬自己，則預告近期可能會出現對自己不利的人，在與他們打交道的同時，要做好充分的準備，免得自討沒趣，惹是生非。

3. 夢見腳受傷

腳與腿象徵著我們的行動力。若夢見腳受傷者，就意味著自己的事業生活會在未來遇上難題，導致未來發展不順遂，還會與他人在工作上有許多勾心鬥角之事，讓自己勞心費神，增加過多的煩惱。

4. 夢見被追殺

追趕意味著人在現實生活中有龐大的壓力，或是長期鬱結於心。對於做夢者，被追殺的第一種解夢情況，是源於上級或長輩的長期壓制，導致心神不暢，抑鬱寡歡。第二種則預示夢者將會遇上一些難關，如果在夢中有人協助逃脫，則能將現實中的問題化險為夷。倘若在夢中被追趕到直至醒來的話，則說明這個難關不容易解決，需要花費一定的時間和精力，方能化解。