「5生肖」寒露後運勢暴漲！「財運、桃花」旺到不行

▲5生肖寒露後好運旺。（示意圖／shutterstock）

實習記者林郁婷／綜合報導

今（8）天是二十四節氣中的第十七個節氣「寒露」，此時之後寒意漸增、秋風強勁，哪些生肖能如秋風掃落葉一樣，強勢掌握好運契機呢？運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享寒露後，事事順利的5個生肖，不管是財運、桃花運還是貴人運都非常旺盛。

根據運勢命理網站「生肖運勢天天看」指出，寒露節氣後最幸運的生肖有屬兔、鼠、蛇、虎、狗的人，不但萬事如意、事事順風順水，遇到狀況也都能快速解決，過著順心平安的好日子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.生肖兔

寒露之後，屬兔的人財運旺到不行，發財的機會到處都是。開使行「六合贵人」、「正財大旺」的大吉運，多多交朋友有機會認識貴人，財源很穩定，收入也會提高。生活事業都順利，工作和家庭都能兼顧，可以說是一片美好。

2.生肖鼠

寒露之後，屬鼠的人事事顺利，運勢非常好，即將進入「官星大旺」的大吉運，所以事業運極佳，可充分施展才華。心思細膩能看到別人忽略的機會，身邊也會不斷出現機遇，或是有升職加薪的可能，人際關係良好，事業運帶動財運，名利雙收一定行。

3.生肖蛇

開始進入「食神吐秀」的吉運，不僅心態好，身體很健康，食慾也不錯。上班一切順利，有機會碰到新的發展，前途明朗，荷包滿滿，小金庫裡的錢會越來越多。桃花運也悄悄來臨，未婚者容易遇到有緣人，開始一段戀情。

4.生肖虎

屬虎的人寒露開始進入「三合貴人」、「偏財大旺」的吉運，貴人運旺，偏財運也不錯，這段時間財路多多，能增加不少積蓄。適合主動求財，會有意外的驚喜，特別是有副業的人。身邊的貴人變多，也都願意幫忙，因此遇到困難也不怕。

5.生肖狗

開始進入「比肩幫身」的吉運，凡事有朋友相助，所以這段時間適合與人競爭，得第一名的機率非常大。人緣好，幸運值也跟著提升，好運用都用不完，努力都能得到滿意的回報。