蘇治芬道別「黑名單勇士」！29年前舊照追憶他用笑容面對一生

▲前駐泰大使李應元。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

駐泰國前代表李應元11日傍晚病逝，享壽68歲。消息一出，政壇人士紛紛獻上哀悼，立法委員蘇治芬晚間透過臉書表示，李應元在政治上的大氣，一直是她最感佩的，「碰到政治大小挫折事，他的回應就是哈哈大笑。」而最令人想念的，就是他的溫暖和善意，希望他能安息，「我們會承你的意志，繼續為土地打拼。」

蘇治芬在2007年擔任雲林縣長時，曾邀請李應元擔任副縣長，2人因此有共事情誼。她稍早也在臉書發文，「雖然知道應元身體狀況不好，也知道人早晚都會離開人世，但聽到應元走了，心裡還是很難過，他在政治上的大氣，一直是我最感佩的，碰到政治大小挫折事，他的回應就是哈哈大笑，而且是張開大嘴哈哈。」

蘇治芬指出，李應元為人最令人想念的，就是他的溫暖，永遠給人最好的善意，「應元，我們同年，你走了，只能說，先到天神邊休息吧。我們會承你的意志，繼續為土地打拼。安息吧⋯」

李應元早年因推動台灣民主運動，而被當時的國民黨政府列入黑名單，但他仍不改其志投入台灣的民主化運動，先後曾擔任駐泰國台北經濟文化辦事處大使、駐美國台北經濟文化代表處公使、行政院環境保護署署長、勞動委員會主委、行政院秘書長、雲林縣副縣長及立法委員等，他在今年8月因病請辭駐泰國大使一職後回台，11日晚間6時半因罹患胰臟癌病逝，享年68歲。

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